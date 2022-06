Que frio! Saiba como cuidar das roupas de inverno

O inverno nem chegou, mas o frio já se espalhou por quase todo Brasil. Na época mais gelada do ano, as roupas leves dão espaço para os casacos mais pesados, tricots e luvas. Após meses no fundo do guarda-roupa, as peças podem apresentar mofo, poeira e o famoso “cheiro de guardado”. Para resolver estes problemas, o CEO da rede de lavanderias self-service Lavô, Angelo Max Donaton, separou algumas dicas para mantê-las sempre com cara de nova.

Trocando o guarda-roupa



O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas a melhor hora de organizar as roupas de frio é agora. Para evitar a rinite, o ideal é pegar as peças mais quentes e avaliar quais precisam ser lavadas e quais precisam ser estendidas para arejar um pouco. Deixar para conferir se aquele casaco de lã está bom apenas quando a temperatura abaixar pode ser a receita para um dia de espirros e alergias.





Aproveite para doar

A mudança do guarda-roupa de verão para o de inverno é sempre um bom momento para separar algumas peças em bom estado para doação. Pelo Brasil, existem diversos pontos que recebem este tipo de material, que podem ser associações de bairro, igrejas, terminais de ônibus e estações de metrô.

Lavanderia não é luxo

Lavar roupas pesadas durante o frio é um pesadelo. A água gelada e os dias no varal sem secar desanimam qualquer um. Até pouco tempo atrás, lavanderias eram luxo, mas hoje existem modelos self-service, como a Lavô, que democratizam o serviço. Se na etiqueta estiver que podem ir à máquina, a dica é apostar nesta solução: em uma hora as peças saem limpas, secas e praticamente passadas, pagando em média 14 reais por 10 quilos de roupa.





Não guarde peças úmidas

Não guarde as peças imediatamente após usá-las para evitar que mofem por conta da chuva ou do suor do corpo. Coloque-as em um cabide e deixe tomar um ar para não armazená-las úmidas. No entanto, se o local também for muito úmido, vale colocar pedaços de giz ou cal em saquinhos de tule para absorver um pouco a umidade.





Quando o inverno acabar