Projeto que regulamenta a presença de doulas em maternidades é aprovado na AL

A AL (Assembleia Legislativa do Paraná) aprovou nesta segunda-feira (28), em primeiro turno de votação, a proposta que permite a presença de doulas durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela mãe ou parturiente. O projeto de lei 388/2020 foi apresentado pelos deputados Mabel Canto (PSC), Cristina Silvestri (CDN), Gilson de Souza (PSC) e Goura (PDT).



De acordo com o texto, será permitida a presença de doulas, sempre que solicitada pela parturiente, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, em maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do Estado, sem ônus e sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos especificados nesta lei.

“A garantia da presença das doulas nas maternidades do Paraná consolida o exercício da profissão para essas profissionais. Além disso, o projeto garante mais tranquilidade para as parturientes e um atendimento ainda mais humanizado”, disse a deputada Mabel Canto. A deputada Luciana Rafagnin (PT) também comemorou a a aprovação. "Uma proposta importante para as mulheres. É fundamental que as futuras mães estejam tranquilas no momento do parto. Sabemos que as doulas têm esse papel de garantir esse conforto emocional”, complementou.





