Presentes que refletem personalidade: como escolher o presente ideal de Dia das Mães?

Em uma data tão especial para tantas pessoas que comemoram o Dia das Mães, é importante saber como surgiu essa dia tão sensível aos brasileiros.

A data foi oficialmente decretada a data no ano de 1914, nos Estados Unidos, através do presidente norte-americano Woodrow Wilson, porém foi fundada por Anna Jarvis, a qual quis homenagear a sua mãe, que era ativista na época e faleceu no ano de 1905.

No Brasil, o Dia das Mães foi oficializado somente na década de 1930, pelo presidente Getúlio Vargas, que decretou o segundo domingo do mês de maio como a data para celebrar os sentimentos e o amor materno.





O Dia das Mães é umas das datas mais importantes em termos de comemoração e presentear as amadas, ficando apenas atrás do dia de Natal. Desta forma, o comércio cresce em vendas e em busca do presente ideal para celebrar este dia tão especial.