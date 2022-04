Por que o couro cabeludo coça? Presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia explica os motivos

Se o couro cabeludo de uma pessoa coça, existe algum problema. De leve a intenso, o prurido (coceira) pode ter causas variadas e até multifatoriais, conforme explica o Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia e Diretor Médico do Instituto do Cabelo.

As principais causas da coceira do couro cabeludo, segundo o especialista, são:

Pediculose

Especialmente vista em crianças, a pediculose é a presença de parasitas na cabeça, as lêndeas e piolhos. Existem medicamentos específicos para o problema, à venda na farmácia, mas é interessante que os pais consultem um médico e tricologista antes de medicar os pequenos, porque pode existir alguma reação alérgica ou interação com outros medicamentos que a criança faça uso.





Dermatite seborreica





É uma inflamação no couro cabeludo, que se manifesta pela presença de caspa. A dermatite seborreica causa coceira e tem tratamento – que é adotado conforme o perfil do paciente e intensidade do problema. Pode incluir desde shampoos e medicamentos de uso tópico até medicamentos por via oral.





Dermatite química





É aquela causada a partir de um procedimento químico realizado nos cabelos, como um alisamento, descoloração ou até tintura. Dependendo da extensão do problema e do dano, a coceira será tratada com medicamentos específicos.





Estresse





O estresse pode causar coceira frequente e intensa no couro cabeludo. Além de ser necessário realizar um tratamento na raiz do problema – a causa do estresse –, é possível adotar shampoos e medicamentos de uso tópico para o alívio dos sintomas. Mas, o problema só melhora ou desaparece quando o paciente muda de estilo de vida e consegue amenizar o estresse sofrido no cotidiano.





Alterações na glândula tireoide





Quem tem problemas na tireoide pode apresentar ressecamento do couro cabeludo, coceira e descamação. Essas pessoas devem realizar, simultaneamente, o tratamento da tireoide, com endocrinologista, e do couro cabeludo, com médico e tricologista.