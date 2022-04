"Pet Day": você conhece a iniciativa de levar seu pet ao trabalho?

O que significa ter um pet na sua vida e no trabalho? Já pensou nisso? Muitas startups já estão adotando a ideia de seus colaboradores poderem trabalhar em contato com um bichinho de estimação. Um estudo da Nationwide (Mundo das Marcas) descobriu que 90% das pessoas que trabalham em um ambiente que aceita animais de estimação se sentem altamente conectadas à missão de sua empresa.

Muitas empresas estão adotando o termo “Pet Day” - sendo o dia em que um funcionário pode levar um bichinho de estimação no escritório, no que resulta em um dia atípico e cheio de amor da forma mais fiel e alegre de vivenciar. Segundo um estudo da Universidade de Azabu, Japão, o animal de estimação estimula a produção de ocitocina, hormônio que ajuda o ser humano a ter maior sensação de bem-estar, reduzindo o estresse. Manter o contato com os pets proporciona momentos mais tranquilos, em que as pessoas conseguem se distrair e não pensar somente nos desafios do dia a dia e do trabalho.

Por enquanto, os melhores amigos do homem não usam crachá e não são considerados como funcionários, mas com a sua presença, seus tutores podem desenvolver habilidades comportamentais que são ótimas para as empresas, como: foco, resiliência, e mais paciência diante das dificuldades. Um estudo realizado pelo Linkedin apontou que mais de 90% dos executivos acreditam que as habilidades comportamentais são tão ou até mais importantes que os conhecimentos técnicos.





E para quem tem um cão e/ou gato em casa, sabe a alegria que eles nos compartilham, é uma amizade que sabemos que permeia por toda a vida, imagina poder compartilhar essa amizade no ambiente de trabalho?! Aí o dia fica completo! Esses animais são capazes de mudar o humor de um tutor, fazendo com que, por exemplo, um dia que esteja ruim, fique um pouco melhor, seja no trabalho, na vida pessoal ou na vida social. De fato, 15 a 30 minutos mantendo contato com um animal, a pessoa se sente mais revigorada e disposta.

Ter um amigo de 4 patas é diversão a todo momento. Essa relação de cumplicidade fortalece os laços de amizade e os laços familiares, os animais ajudam também as pessoas a se desenvolverem ainda mais nos processos criativos e de socialização, são grandes companheiros para concretizar momentos incríveis. Podemos dizer que são os amigos fiéis, em que sempre estão juntos nos momentos tristes e felizes. Já foi comprovado, na ciência, que bichos de estimação no escritório diminui o estresse e aumenta a produtividade no trabalho.





Mas é preciso entender que os cuidados com os animais de estimação não são iguais aos de uma pessoa, é importante ter um zelo diferenciado um para com o outro, pois a alimentação, os cuidados de saúde e a forma de comunicação são diferentes. Como CEO da UpVet (Rede de farmácia de manipulação veterinária do Brasil com quase 40 unidades), defendo que os animais são integrantes especiais para o ser humano, mas é preciso entender como lidar com esses bichinhos inofensivos. Existem várias maneiras de dizer eu te amo a eles, com atitudes simples, que proporcionarão mais qualidade de vida aos animais, e a você o retorno será o carinho recíproco e de muita lealdade.





Pensando neste tema, Lisandro Corazza, especialista em pets e CEO da Upvet lista 5 dicas para criar boas relações entre cães e seus tutores:

1 - Adestre o seu bichinho de estimação para ele saber os limites de comportamento dentro de um ambiente corporativo;

2- Mantenha alguns brinquedinhos próximos para ele se sentir à vontade;

3 - Dê alimentos saudáveis de acordo com o seu peso, raça e idade, em um espaço que não atrapalhe os outros funcionários;

4 - Promova um tempo para brincadeiras com o bichinho, no ambiente de trabalho;

5 - Faça carinho sempre que ele se aproximar.