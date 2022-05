Pés inchados: um desconforto comum na terceira idade

O inchaço é causado por um acúmulo de líquidos nos pés e nas pernas. Sendo ocasional, não costuma ser grave e nem doloroso, mas, se persistir, pode ser um alerta de algum problema de saúde mais sério, além de ser muito desconfortável para quem sofre com essa condição.

Esse problema é muito comum em alguns momentos da vida, como na gestação e, principalmente, em idosos, por causa do desgaste natural do corpo. Com a chegada da terceira idade, o idoso geralmente sofre com esse desconforto em situações simples como passar muito tempo sentado, em viagens muito longas e até mesmo em dias muito quentes.

Na terceira idade o acúmulo de líquido nos pés e nas pernas é mais frequente, porque com avanço da idade, as válvulas presentes nas veias das pernas, que ajudam o sangue a circular, vão se tornando mais fracas, dificultando o retorno do sangue para o coração provocando o inchaço nos membros inferiores.





“O inchaço não é algo que você precisa se preocupar a primeira vista. Porém, quando se torna muito grande ou muito frequente, pode ser necessário procurar um profissional para investigar outra causa do inchaço, como problemas circulatórios, ortopédicos e renais”, diz Mateus Martinez, mestre em fisioterapia esportiva pela Queensland University e diretor de fisioterapia da Pés Sem Dor.





Por isso, é importante ter uma boa alimentação e praticar uma atividade física regularmente. Segundo Martinez, exercícios físicos podem ajudar a diminuir o inchaço, mas é essencial que seja praticado sob a orientação de um profissional capacitado.