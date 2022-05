Papa Francisco defende as sogras em discurso

O papa Francisco saiu em defesa das sogras durante discurso na audiência geral desta quarta-feira (27), na praça São Pedro, no Vaticano.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



Na homilia, o líder da Igreja Católica disse aos fiéis para prestarem atenção na relação com as mães de seus cônjuges e frisou que é preciso superar a ideia do "quanto mais longe, melhor".

Continua depois da publicidade





"Hoje a sogra é um personagem mítico. Não digo que pensamos nela como um diabo, mas sempre pensamos nela como uma figura ruim. Mas a sogra é a mãe do seu marido ou da sua esposa", lembrou o Papa.





"Às vezes, elas são um pouco especiais, mas elas deram a maternidade para o cônjuge. Se elas tiverem algum defeito, que sejam corrigidos", acrescentou.

Continua depois da publicidade



Em seguida, porém, Jorge Bergoglio fez um alerta para as sogras.



"Cuidado com a língua, porque a língua é um dos piores pecados das sogras", pontuou o pontífice, ressaltando o "perigo" de se ter ciúmes do próprio filho.