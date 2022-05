Outono: óleos essenciais para fortalecer a imunidade

Com a chegada do outono, o clima passa a se tornar mais frio e seco e, devido a mudança brusca de temperatura depois dos dias quentes e úmidos do verão, as pessoas passam a sofrer com resfriados, gripes e problemas respiratórios, que são mais comuns na estação. De acordo com uma pesquisa realizada pela ABORL (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial), essas infecções chegam a registrar um aumento de 40% durante o período.

Além disso, com a pandemia, a preocupação quanto aos sintomas respiratórios aumentou, o que continua num momento de maior flexibilização, já que hospitais e postos de saúde não estão mais realizando teste gratuito de Covid. Também passou a existir uma atenção maior quanto à importância da imunidade, essencial para evitar doenças, principalmente as transmissíveis.

Entre as alternativas que ajudam a fortalecer a imunidade estão os óleos essenciais, que possuem composições totalmente naturais e benéficas para a saúde. “É importante ressaltar que eles não garantem a imunidade por si só, mas que, junto a outros hábitos saudáveis, podem estimular a ação do sistema imunológico, aumentando a proteção do organismo e promovendo o bem-estar. Eles também ajudam a combater os sintomas de problemas respiratórios, proporcionando alívio e uma recuperação mais rápida”, conta Carla Dantas, especialista da Phytoterápica.





"Quanto as formas de uso, o essencial é que seja feita a inalação através do aroma, mas também é possível realizar massagens no peito ou em locais doloridos, junto a óleos vegetais", explica.





Entre os principais óleos essenciais para reforçar a imunidade e combater sintomas típicos do outono, estão:

Melaleuca (tea tree)

O óleo essencial de Melaleuca estimula o sistema imunológico pois tem ação antifúngica, anti-infecciosa, antisséptica, antiviral e bactericida. Por isso, auxilia em todas as infecções e inflamações, além de atuar tanto na pele como nos sistemas respiratórios, digestivo e circulatório.





Olíbano

Anti-inflamatório e expectorante, tem ação calmante nos resfriados e alivia os sintomas de garganta inflamada, tosse, bronquite, asma e pneumonia, sendo útil no processo de limpeza dos pulmões e amenizando a dificuldade de respiração. É um ótimo remédio para condições de acúmulo de catarro e regula as secreções em geral.





Limão Tahiti

O óleo essencial de limão tahiti é um tônico linfático, o que significa que ajuda o corpo a remover os resíduos celulares durante o frio e a gripe. É um excelente expectorante com ação bactericida e pode ser usado para tratar resfriados, gripes, congestão nasal, tosse e sinusite. Além disso, ainda estimula a circulação sanguínea e linfática e aumenta as defesas do organismo.





Laranja

Assim como a fruta, o óleo da laranja contém muitos nutrientes e é conhecido pela grande quantidade de vitamina C, cuja ação pode prevenir infecções por vírus. Além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico, também tem ação revigorante e tranquilizante, atuando como relaxante muscular, estimulando a circulação sanguínea e promovendo o sentimento de bem-estar.