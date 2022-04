Outono no Brasil: destinos nacionais para aproveitar o melhor da estação

Diferentemente daquela música das quatro estações, que diz que “no outono é sempre igual, e as folhas caem no quintal”, o seu outono pode ser, sim, diferente. Já imaginou finalmente conseguir viajar para aquele lugar tão especial que você sempre quis conhecer, mas sempre está muito lotado e caro? Então, que tal aproveitar o outono para ir? Afinal, essa é a melhor época do ano para viajar, pois os preços são mais acessíveis, e a maior parte dos locais está mais vazia.

É o momento ideal para viajar com crianças, pois há mais lugares disponíveis, e o clima não é tão quente nem tão frio. Mas se quiser viajar sozinha também, é o momento perfeito para aproveitar para arejar a mente e descansar da correria da vida. Fora que as cores mais amareladas do outono fazem uma composição maravilhosa nas fotos.





Caso esteja em dúvida de para onde pode ir nesta estação do ano, veja algumas dicas de destinos:

1. Florianópolis - SC

Floripa é um destino ideal para quem sempre quis curtir as praias catarinenses, mas que estão sempre lotadas no verão. No outono, o destino está mais tranquilo, porém com sol ainda em alta e pouca chuva. É o momento ideal para você que busca uma praia tranquila para curtir ainda neste ano.





2. Paraty - RJ

A cidade colonial é um destino maravilhoso para quem busca variedade nas opções de lazer. Esse destino carioca é ideal para quem quer visitar uma cidade histórica, com aquelas casinhas coloridas e chalés encantadores. Mas também pode fazer algo mais radical nas redondezas, que são cheias de cachoeiras. Pode aproveitar, ainda, para curtir a tradicional Festa do Divino, que colore e enfeita toda a cidade, rendendo uma experiência maravilhosa.





3. Gramado - RS

Todos sabem que Gramado é o destino mais buscado no inverno, porém nada impede você de aproveitar a cidade no outono, quando os preços estão mais acessíveis e o clima está começando a esfriar, mas ainda não necessita de todos aqueles agasalhos imensos. Você pode aproveitar tudo, desde chalés, um bom vinho, até famosos fondues. Fora que as árvores começam a secar, e aquela tradicional imagem outonal cria uma composição única e inesquecível para as fotos.





4. Caldas Novas - GO

Que tal experimentar um resort onde as piscinas são todas compostas de água quente naturalmente? É isso o que te espera nesse destino em Goiás. O outono é a melhor época para visitar, pois é quando as chuvas estão cessando e o clima ainda não está totalmente seco. Os pacotes nesta época são mais acessíveis, e você pode se hospedar no mesmo lugar das águas quentes.





5. Pantanal - MT

Se a sua missão de vida é se aventurar pelas matas, que tal visitar o Pantanal nesta época do ano? Se você ama observar a vida selvagem, quer ver onças, crocodilos e os mais diversos animais exóticos em seu habitat natural, esse é o destino certo. Esse é o momento ideal para visitar a cidade, pois é quando as cidades não estão mais tão alagadas, e o destino por terra fica mais acessível aos carros, possibilitando visitar lugares deslumbrantes.





Essas são apenas algumas dicas de destinos, mas você ainda pode visitar várias praias do Nordeste e algumas cidades da região Norte, porém não vai encontrar o clima agradável do outono nesses destinos. Todavia, compensa dar uma olhada nos pacotes de avião e hospedagem, e mesmo em serviços de carro por assinatura, para conhecer melhor as cidades e ver qual opção fica melhor para você.