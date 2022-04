Número de famílias endividadas bate recorde: confira dicas financeiras de especialista

Em levantamento feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), por meio da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), foi constatado o aumento no percentual de famílias endividadas ou com contas atrasadas no país. Segundo os dados, o cenário afetava 27% dos lares brasileiros no primeiro bimestre de 2022 - maior patamar desde março de 2010.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unopar, professor Marcio Coelho, afirma que os motivos para o quadro são diversos, porém, a organização da rotina e de documentações pode auxiliar nas estratégias para sair do vermelho. “Quando nossos prazos e responsabilidades dão tão errado que não podemos ver todas as promessas, corremos o risco de acumular juros, incorrer em penalidades e nos levar a negativação do nome no mercado”, alerta a docente.





O especialista recomenda cinco dicas para conseguir se livrar do endividamento: