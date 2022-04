Ministério da Defesa publica nota alusiva ao golpe militar; especialistas repudiam

Na última quarta-feira (30), o Ministério da Defesa divulgou uma Ordem do Dia alusiva ao 31 de março, data do início da instauração do regime militar brasileiro na década de 1960. A nota, que considera o acontecimento um marco histórico positivo no país, classificou o período como necessário para o desenvolvimento e democracia do Brasil.

Na quinta (31), 89 organizações da sociedade civil assinaram um documento repudiando a nota divulgada. O texto cita censura da imprensa e repressão. Passados 58 anos do início da ditadura militar, os livros e estudos do período mostram crise e desrespeito a direitos.

Victor Traldi, graduado em História pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e mestrando em História pela UFF (Universidade Federal Fluminense), estuda a memória militar sobre o golpe de 1964, a ditadura e as medidas de justiça de transição. Ele diz que o processo de tomada de poder pelos militares de 1964 foi iniciado em 31 de março e completo em 15 de abril, após uma eleição indireta, que elegeu o marechal Castelo Branco. O processo buscou "manter o status quo ameaçado pelas reformas de base que João Goulart - presidente derrubado - pretendia implementar", conta o historiador. Por isso e por ter sido executado por militares e setores da classe política, é chamado e definido por profissionais da área como "golpe", diferente do termo utilizado no documento oficial, "movimento". Além disso, salienta o mestrando, o termo "revolução" é usado para movimentos que instauram grandes mudanças sociais, feitas, em sua maioria, por atores externos ao sistema político.





O período ditatorial implicou na perda de diversos direitos e os primeiros a serem limados foram os direitos políticos. Civis e militares foram cassados após o golpe de 1964. Além disso, desde o primeiro momento de tomada do poder, segundo Traldi, AIs (Atos Institucionais) foram estabelecidos, modificando a constituição. Dentre todos, o AI número 5, que atacava o direito de expressão e associação, é considerado o mais severo. As medidas punitivas eram aplicadas não só contra militantes, mas a qualquer pessoa que parecesse contrária ao governo militar. Os termos do AI-5 atacavam fortemente a democracia.





A Ordem do Dia do Ministério da Defesa cita, também, uma suposta ameaça que foi impedida no fatídico 31 de março. O historiador conta que, havia intenções de golpe desde o suicídio de Getúlio Vargas, dez anos antes. A ameaça, no caso da justificativa dada pelo Ministério, eram as reformas de base, que incluiam o campo fiscal, administrativo, universitário e agrário. Traldi explica que tais mudanças afetavam o "status quo" e fizeram com que a elite se movimentasse contra João Goulart, o Jango.

