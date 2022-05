McDonald's é notificado pelo Procon-SP, que pede esclarecimentos sobre McPicanha

O Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) notificou a empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos – a rede McDonald's – para pedir explicações a respeito da nova linha McPicanha. De acordo com a nota divulgada nesta quinta-feira (28), a Arcos Dourados deve esclarecer a composição dos novos sanduíches e mostrar informações sobre a campanha publicitária até o dia 2 de maio.

De acordo com o Procon-SP, o McDonal's precisa apresentar a tabela nutricional dos alimentos e atestar a composição dos ingredientes - carne, molhos, aditivos, entre outros - bem como documentos que comprovem os testes de qualidade que foram feitos, a fim de demonstrar o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo.

“Também foi solicitado que o McDonald’s apresente os gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento dos produtos nas lojas físicas para consumo imediato e para entrega (delivery) e cópia dos materiais publicitários e das mídias de divulgação da linha de 2022, bem como da campanha imediatamente anterior dos sanduíches com a presença de 'sabor acentuado de churrasco e/ou picanha', que foram veiculados pela empresa e por parceiros".





Em nota, a rede McDonald’s informou que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome “justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco.”





“Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)”, comenta a nota.

A empresa apontou que trabalha para esclarecer os questionamentos levantados pelo Procon no prazo concedido. “A marca lamenta que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informa que novas peças, destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara, já estão sendo produzidas”, pontua.