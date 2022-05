Mãe é 'tudo igual'? Descubra como é a mãe de cada signo

Você já deve ter ouvido a frase: “Mãe é tudo igual, só muda o endereço”. A verdade é que cada uma possui um jeitinho diferente. Umas são mais protetoras. outras, mais tranquilas e tem até as que são muito bravas, mas o amor pelos filhos sempre as torna muito parecidas. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Por isso, neste dia 8 de maio, vale ressaltar que a maternidade não é um livro de regras a ser seguido, e que cada mãe encara este processo à sua maneira, indo de acordo com sua própria personalidade. Continua depois da publicidade

“Uma das características que é levada em consideração é o signo, que define muito a forma como encaramos a vida. Afinal, a astrologia também é uma ferramenta que nos guia para autoconhecimento e uma ótima aliada quando o assunto é relacionamentos, seja ele qual for”, afirma Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Pensando nisso, Yara mostra como é a mãe de cada signo e como isso reflete na hora de ajudar os filhos diante da vida: confira!´



Áries

Continua depois da publicidade

A mulher do signo de Áries, quando se torna mãe é extremamente afetuosa, mas não tanto a ponto de prender o filho. Ela entende que filho se cria para o mundo e que liberdade é um dos pontos principais para viver uma vida boa.

Por isso, vão deixar as crianças mais livres na hora do ensino à distância. Vão estar ali conferindo e dando atenção, mas deixando-as fazer por si próprias. Na visão das mães arianas, a criação dos filhos é como um treinamento para a vida adulta. Portanto, eles precisam aprender a tomar as próprias decisões e arcar com as consequências.



Touro

A nativa do signo de Touro quando entra para o time das mamães é como encontrar o dom que sempre buscou. Aquele instinto materno que muitas mulheres querem ter e não conseguem, nascem com as taurinas. Elas são mulheres muito pacientes, carinhosas e intuitivas.

O único defeito na hora da criação é o ciúmes, que faz com que elas sejam um pouco possessivas com os filhos. Na hora da lição de casa a distância, elas vão puxar a orelha do filho e vão fazer questão de que apenas elas ajudem.



Gêmeos

A mulher de Gêmeos é muito extrovertida e moderna. Isso não seria diferente em sua vida materna, elas com certeza estarão para frente. Gostam de brincar e incentivam a independência. Elas vão ensinar uma conduta correta para seus filhos e dão liberdade para que seja seguida à maneira deles. Contudo, se erram em algum momento, terão que aguentar uma mão mais rígida.



Câncer

O signo de Câncer é o mais sentimental do zodíaco. Sendo assim, podemos considerar as cancerianas muito maternal.Elas têm o instinto de cuidar daqueles que amam, por isso se tornam mães protetoras e cuidadosas.

As pessoas desse signo não medem esforços para demonstrar seu amor, então com certeza vão encher seus filhos de mimos e presentes caso eles se comportem no ensino a distância. Serão mães com princípios, mas sempre dispostas a ouvir seus filhos.



Leão

As nativas de Leão são intensas e apaixonadas, ainda mais por aqueles que elas colocaram no mundo. Em geral, são extrovertidas, brincalhonas e gostam de excelência. Isso significa que vão incentivar seus filhos a serem os melhores em tudo que resolverem fazer, porque as leoninas são assim.

Em alguns momentos elas podem se acomodar e deixar de buscar a melhor criação. Isso pode fazer com que elas relaxem um pouco na supervisão dos filhos. Contudo, defendem seus filhos com unhas e dentes. Se perceberem que eles estão desleixados demais e se prejudicando, vão colocá-los na linha.



Virgem

A mulher de Virgem é extremamente preocupada e isso fica mais evidente quando elas se tornam mães. No ensino a distância, elas vão programar a vida dos seus filhos do início ao fim, desde crianças. Além disso, elas são muito preocupadas e devotas da família. Sempre tentam fazer o máximo para que o caminho dos seus filhos seja bem trilhado.



Libra

As librianas são equilibradas e compreensivas. Isso se reflete muito na hora da maternidade. Elas conseguem dividir sua atenção para a família toda, ajudar os filhos na lição de casa no EAD e ainda encontrar tempo para si mesma.

São carinhosas, comunicativas e desenvoltas. Por isso, são ótimas no desenvolvimento dos filhos. Aquele tipo de mãe que consegue só no diálogo colocar na cabeça dos filhos o que é certo e errado.



Escorpião

As mulheres de escorpião são carinhosas e sentimentais. Como mães, elas são protetoras e amorosas. Uma das maiores qualidades dessa nativa é seu senso de amizade com todos aqueles que gostam e sentem essa conexão. Então, com os filhos mais ainda.

Apesar de amorosas, elas entendem o valor da conquista e do trabalho duro. Não entregam tudo de mãos beijadas. Isso é um treino para a independência. Elas vão fazer valer essas regras e o filho que lute.



Sagitário

O alto astral em forma de pessoa, essa é uma ótima definição para as sagitarianas. Engraçadas, espontâneas e livres – é assim que elas são. Para elas, a criação dos filhos é uma nova aventura. Elas se esforçam ao máximo para que seus filhos se desenvolvam com educação, inteligência e consciência. No ensino à distância, não seria diferente. A única coisa que essas nativas não admitem é mentira, então elas ensinam a não fazer.



Capricórnio

As mães capricornianas são práticas e exigentes. Muitas vezes, podem ser até controladoras. Enxergam que até que cresçam, seus filhos não têm vida própria enquanto não forem adultos. Por isso, elas tentam passar seus valores e caráter para eles. Isso seria compromisso de entregar a lição de casa e fazer tudo com perfeição.



Aquário

As aquarianas não gostam de rotina. Por isso, podem ser um pouco confusas na maternidade. Contudo, isso não impede que elas sejam excelentes mães. Elas são daquelas que farão de tudo por seus pequenos. Elas criam os filhos à sua maneira, demonstram seu amor da sua maneira. Podem até não ser muito amorosas, mas fazem com que os filhos se sintam amados.Podem acabar deixando a preocupação de lado e ir levando como der.



Peixes