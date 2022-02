Louro Poderoso: conheça as simpatias para atrair sorte e prosperidade

A escassez tomou conta da sua vida financeira? Em vez de focar no lado negativo, segundo Kélida Marques, o ideal é mudar de atitude e fazer algo para melhorar a situação. O louro e suas simpatias para atrair dinheiro são conhecidos pelo poder de abrir caminhos para a prosperidade. Utilize a energia positiva e faça mudanças conscientes para seguir a vida de maneira mais alinhada e com coragem para superar os desafios.

Confira simpatias para atrair sorte, dinheiro e prosperidade





Ganhar dinheiro:

“Compre um cadeado dourado pequeno e, em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, deixe-o sobre uma folha de louro até o período da noite. Quando terminar de tomar seu banho habitual, passe o cadeado por suas mãos e pés, dizendo: Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destruí-la ou abri-la para que mais riquezas entrem. Enxugue os pés e as mãos com uma toalha amarela. Coloque o cadeado em um lugar em que ninguém veja e deixe-o lá pelo tempo que desejar. Jogue a folha de louro no lixo e use a toalha normalmente”, explica a espiritualista.

Afastar olho gordo:

“Logo no período da manhã, coloque três dentes de alho, uma rodela de cebola e uma folha de louro dentro de uma xícara de chá. Deixe tudo em um lugar bem alto da sua casa. No final do dia, jogue tudo no lixo, menos a xícara que poderá ser lavada e usada como de costume”, comenta Kélida Marques.

Fechar o corpo; trazer sorte:

Misture três ramos de manjericão, três de louro e três de alecrim em uma vasilha, acrescente dois litros de água e deixe descansar por uma tarde. Depois, mergulhe os seus pés nessa água por cinco minutos, fazendo três vezes o sinal da cruz e dizendo: meu corpo está fechado por séculos sem fim, amém. Ao final do ritual, jogue a água na pia e as ervas no lixo. Lave a bacia e utiliza-a como de costume.