Londrina terá Segunda Feira Empreendedora da Mulher nesta sexta

A Prefeitura de Londrina recebe, nesta sexta-feira (8), a Segunda Feira Empreendedora da Mulher, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino e a geração de renda. A ação é promovida pelo Coletivo Black Divas e tem o apoio do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres) e da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Aproximadamente 60 mulheres se inscreveram para participar da feira. As atividades ocorrerão das 9h às 18, no gramado do Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, localizado na Avenida Duque de Caxias, 635. Durante o dia, serão comercializados produtos feitos por empreendedoras locais, como artesanatos, peças em crochê e em madeira, roupas, flores secas, alimentos e bebidas. Além disso, a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) deve estar no local para prestar informações a respeito da importância da formalização de microempreendedores individuais.

Segundo Sandra Aguillera, uma das organizadoras da feira e integrante do Coletivo Black Divas, um dos objetivos da ação é promover o protagonismo e o empoderamento feminino ao fomentar a economia e levar a geração de renda para as mulheres e suas famílias. “Outro objetivo é transformar a vida das mulheres, fazendo com que as empreendedoras criem conexões através de um excelente networking e alavanquem suas vendas com a visibilidade que os trabalhos ganham”, comenta.

Continua depois da publicidade

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, ao dar oportunidade para as mulheres exporem seus trabalhos em feiras, a Prefeitura de Londrina ajuda o empreendedorismo e a geração de renda local. “O empreendedorismo feminino é importante, porque ele ressalta as competências das mulheres na idealização de seus projetos. Nosso objetivo é sempre auxiliá-las, oportunizando espaços para que elas possam comercializar seus produtos e serviços. Quanto mais abrirmos portas para elas exporem seus trabalhos e negócios, mais avançamos na promoção de políticas públicas e ajudamos na geração de renda das empreendedoras”, disse.





Nesta edição, a feira conta com a parceiria de Eva Nishi e Cintia Nishi e tem apoio da Prefeitura de Londrina, por meio das SMPM, SMTER, SMC (Secretaria Municipal de Cultura) e do CMDM.