INSS reagenda atendimentos marcados para a próxima sexta-feira

As agências do INSS não vão abrir na próxima sexta-feira (22) para atendimento presencial. Os segurados marcados para o dia 22 de abril devem confirmar seu novo agendamento pelo Meu INSS ou ligar para o telefone 135.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o instituto, a própria pessoa pode escolher uma nova data para atendimento. Para isto, basta acessar Meu INSS, pelo aplicativo ou site entrar com login e senha do Gov.br e clicar em consultar pedidos ou agendar perícia.

Continua depois da publicidade





Os segurados que possuem o aplicativo Meu INSS, instalado no celular, devem receber um aviso de texto informando sobre o feriado e a remarcação do atendimento.





O instituto explica que não entra em contato com servidores por ligações telefônicas e nem pelo

WhatsApp para conceder informações pessoais ou ofertar serviços.

Continua depois da publicidade





Os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios ou agendar serviços pelo Meu INSS. Já o atendimento telefônico pelo número 135 funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília.