Em 2022, a Festa da Misericórdia chega à segunda edição no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina. Tradicionalmente realizada apenas na Catedral, o evento se expandiu com a criação de grupos de Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia (AEDMs) em várias paróquias e santuários da cidade. Neste ano, a programação inclui novena, adoração, terço e santa missa, com uma espiritualidade voltada para a mensagem da Divina Misericórdia deixada por Jesus à Santa Faustina através do seu diário.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

A novena em preparação para a Festa terá início na Sexta-feira Santa (15/04), às 14h30. Nos demais dias (17 a 23/04) será às 18h (sábado e domingo) e às 18h30 (de segunda a sexta). A Festa da Misericórdia, propriamente dita, será realizada no dia 24/04. Às 14h30, haverá uma reflexão sobre o tema: “A Chaga do Meu Coração é uma Fonte de Insondável Misericórdia”. Em seguida, das 15h às 15h45, haverá a exposição do Santíssimo Sacramento, a oração do Terço da Misericórdia, louvores à Divina Misericórdia e adoração contemplativa. Às 16h, a missa será presidida pelo Padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário

O grupo de AEDMs também distribuirá cem estampas de Jesus Misericordioso à comunidade, que serão abençoadas ao final da missa. A participação em toda celebração implica no recebimento de Indulgência Plenária (cancelamento das penas e culpas temporais que deveriam ser cumpridas pela alma no purgatório antes de sua santificação) para aqueles que se confessarem e receberem a Sagrada Comunhão.

Continua depois da publicidade

As reuniões dos Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia (AEDMs) são realizadas a cada 15 dias, sempre na segunda e na quarta segunda-feira de cada mês, das 19h30 às 21h, na sala 15 do Santuário. A participação é gratuita. No roteiro, aprofundamento sobre a espiritualidade da Divina Misericórdia, estudos e meditações sobre o Diário de Santa Faustina, no qual está escrito: “Desejo que conheçais mais a fundo meu amor” (D. 187).