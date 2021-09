Estudar ou trabalhar fora do país: como planejar a mudança

Para que se possa tornar o sonho de morar no exterior em realidade, é necessário traçar um bom planejamento. De acordo com uma pesquisa da Talenses com profissionais brasileiros, mais de 90% deles desejam morar em outro país. Nos últimos dez anos, o número de brasileiros no exterior cresceu de pouco mais de três milhões para mais de quatro milhões, segundo dados do Itamaraty.

Há várias oportunidades para quem quer se mudar para outro país. Mas, para que o sonho se torne realidade, é preciso pesquisar e planejar o orçamento necessário para a mudança. Uma das formas de se viajar e experimentar viver em outros países é a passeio. No entanto, os vistos têm validade limitada, e não é possível ficar por muito tempo em um só lugar.

Através dos estudos, é possível encontrar muitas possibilidades. Os adolescentes podem fazer um programa de intercâmbio e vivenciar a vida em outro país. Jovens conseguem, por exemplo, trabalhar como au pair ou até trabalhar em resorts durante as férias. Os cursos de idioma atraem estudantes de todas as idades. Nunca é tarde para aprender uma nova língua.





Para quem faz graduação ou pós-graduação, são muitas oportunidades de também fazer intercâmbio e conseguir bolsas para viajar. Para profissionais já estabelecidos, é possível conseguir um visto de trabalho e conseguir um emprego em outro país. Muitos países também favorecem a migração de famílias, cujas profissões são valorizadas, já que falta mão de obra em tal área. É preciso pesquisar as possibilidades.

Os que têm antepassados de outros países com possibilidade de cidadania podem investir em adquirir o documento, principalmente no caso da Europa, por exemplo. Com a União Europeia, é possível viver e trabalhar em qualquer um dos países, caso tenha passaporte de algum deles. O ideal também é se informar sobre os custos de vida em cada país. Cidades menores oferecem um custo de vida mais baixo e podem ser uma opção.





Para quem for morar fora do Brasil e a família continuar no país, é possível fazer remessa online para o envio de dinheiro, por exemplo. É importante pensar em formas de sobrevivência e ter o suficiente para o início da jornada para não passar apuros depois. Também se faz necessário pesquisar sobre seguros de saúde e de viagem, para que não tenha um problema maior no futuro, principalmente em tempos de coronavírus. A vacinação completa agora é essencial, até para entrar em muitos países que criaram essa exigência.