Empreendedores de Londrina podem contar com crédito facilitado

Há dinheiro em caixa para empréstimos a pequenos empreendedores, com aval do Fundo Municipal Garantidor de Crédito de Londrina, que já favoreceu 520 micro e pequenas empresas da cidade, afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Desde 2020, ano de início da parceria entre Prefeitura de Londrina, Câmara Municipal e Garantinorte-PR, foram repassados R$ 30 milhões em cartas de crédito. Outros R$ 30 milhões aguardam por pequenos empresários em apuros financeiros.



O Fundo Municipal foi criado com aporte inicial de R$ 5 milhões para atender a empréstimos que giram, em média, em torno de R$ 50 mil. O dinheiro é liberado com a carta de garantia da Garantinorte-PR, que mantém convênio com o Município para fazer a gestão do Fundo. Já os valores são repassados por cinco instituições financeiras parceiras: Sicoob, Sicredi, BRDE, CRESOL e Fomento Paraná.

O presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Bruno Ubiratan, lembra que o valor dos empréstimos varia de R$ 15 mil a R$ 170 mil, com prazos que podem chegar até 36 meses, e podem ajudar desde o pequeno empresário, estabelecido há décadas na cidade, como ambulantes regularizados com CNPJ. As taxas cobradas são mais baixas se comparadas às do mercado, que giram em torno de 1,45% até 2%. “O melhor indicador é o número de inadimplentes, que não chega a quinze contratos. O formato tem se mostrado muito viável”, concluiu.





A diretora executiva da Garantinorte-PR, Joyce Giron, confirmou que, a exemplo de 2020, os empréstimos mais recentes são tomados por setores de comércio e serviço, responsáveis por 70% das adesões. “Trata-se de um socorro providencial que ajudou muita gente a tomar fôlego com a derrocada nas vendas durante os períodos mais críticos da pandemia. E é muito importante que os empresários londrinenses saibam que podem contar com esse Fundo para ter acesso às melhores linhas de crédito”, citou.





Como funciona – O Fundo Garantidor de Crédito se compromete a pagar até 75% da dívida existente dos empresários junto às instituições financeiras parceiras, quando encerradas todas as formas de cobrança ao devedor. Apesar das facilidades oferecidas, a análise de crédito é feita de forma criteriosa pela Garantinorte. Depois da análise de documentação e aprovação, é concedida uma Carta de Garantia de pagamento. Posteriormente, a documentação é enviada para a instituição financeira dar sequência no processo de abertura da conta, análise e liberação do recurso.

As vantagens são facilidades nos empréstimos, com linhas de juros baixas, bem como a redução de riscos e danos às instituições. A Linha Convencional de crédito funciona com juros de 0,90% ao mês, mais CDI, e parcelamento em até 36 meses com três meses de carência.