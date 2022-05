Doença de Parkinson: no mês da conscientização, aprenda sobre sintomas e cuidados

Abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, que acomete cerca de 200 mil brasileiros. Em geral, a condição aparece a partir dos 60 anos por causa da perda de células nervosas em ritmo mais acelerado do que aconteceria no processo natural de envelhecimento e tem a ver com fatores genéticos e até ambientais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Para Vânia Guelfi, gestora do Residencial para Idosos - Jardim das Palmeiras há mais de 20 anos, e Erica Tardelli, fisioterapeuta especialista em Parkinson e presidente da Associação Brasil Parkinson, é importante falar sobre a doença e os cuidados necessários com ela.





Entre os principais sintomas de Parkinson estão:





• Lentidão de movimentos;

Continua depois da publicidade

• Tremor em repouso (agitação);

• Musculatura rígida (braços, pernas ou tronco);

• Problemas com o equilíbrio e quedas.





Por isso, para cuidar melhor dos familiares que passam por esse processo, as especialistas destacam algumas atenções necessárias. São elas:





• Permita que o idoso faça as coisas no seu próprio tempo, sem apressá-lo;

• Incentive sua movimentação (dentro das possibilidades do paciente);

• Faça adaptações na casa: evite tapetes e fios elétricos soltos; ilumine bem os ambientes e instale barras de apoio, caso precise;

• Estimule atividades prazerosas para o idoso: reunir-se com os amigos, passear, e fazer atividades sociais em geral.





“A doença de Parkinson é degenerativa e pode demandar cuidados que envolvem também medicamentos, fisioterapia e terapia ocupacional, psicoterapia e intervenção cirúrgica. Por isso a importância de ficar atento aos sinais que o idoso dá no dia a dia e evitar possíveis complicações, pois infelizmente a doença ainda não tem cura", finaliza Tardelli.