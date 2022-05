Dia Mundial do Café, a bebida mais consumida no mundo depois da água

Comemorado anualmente no dia 14 de abril, o Dia Mundial do Café é uma homenagem à bebida mais consumida no mundo, depois da água. O fruto, saboreado a partir de seus grãos torrados, oriundos da árvore cafeeira, é tradicionalmente preparado a partir da infusão com água quente. Além de possuir ações nutracêuticas, segundo especialistas, ligadas à qualidade de vida e ao bem-estar, o momento do café, presente no dia a dia da maioria das pessoas, é considerado revitalizante.

O Brasil é, atualmente, de acordo com a Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café), o maior produtor e exportador de café do mundo e segundo maior consumidor, perdendo apenas para os Estados Unidos. O produto é consumido por nove entre 10 brasileiros, com idade acima de 15 anos. Segundo os indicadores da ABIC, o consumo da bebida no país cresceu ainda mais após a chegada da pandemia de covid-19, com alta de 1,71%, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, comparado ao mesmo período analisado no ano anterior, onde também houve ascensão de 1,34% com relação a 2019.





A origem da instituição da data para celebração da bebida, em âmbito mundial, entretanto, é desconhecida. Além disso, cada nação criou o seu próprio dia para enaltecer a temática. Nesse sentido existe, ainda, no Brasil, o Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio, mês em que marca a época da colheita do grão. E, ainda, em nível universal, existe também o Dia Internacional do Café, comemorado em 1º de outubro.