Cuidados com a boca: como cuidar da saúde bucal do seu filho?

Os cuidados com a saúde bucal da criança devem começar muito cedo, antes mesmo do primeiro dentinho de leite nascer. Por isso, os pais devem levar a criança ao odontopediatra o mais breve possível. “Atualmente, ressaltamos que o padrão ouro de cuidado com a saúde bucal infantil é iniciar a prevenção ainda na gestação, por meio do pré-natal odontológico”, explica Stella Faria Dumke, odontopediatra, ortodontista, com pós-graduação em ortopedia funcional dos maxilares e sócia proprietária da Ortho Concept - odontologia digital.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

É fundamental existir afinidade entre a criança e o dentista para afastar a possibilidade de um trauma que pode acometer muitos pacientes até a fase adulta. Assim, com o devido acompanhamento odontopediátrico, o pequeno se familiariza com o consultório odontológico, desenvolvendo uma relação saudável com os cuidados dentários.





Outra contribuição importante do acompanhamento precoce odontopediátrico é a possibilidade de detectar o desenvolvimento crânio facial inadequado que afeta a fala, a mastigação, a deglutição, a respiração e outros problemas com a saúde bucal da criança. Para isso, existem especialidades, como a ortopedia funcional dos maxilares, capaz de ajudar no desenvolvimento adequado, evitando tratamentos odontológicos que seriam mais complexos e caros no futuro.

Continua depois da publicidade





Entendendo as fases de desenvolvimento da dentição da criança





O ortopedista funcional dos maxilares é responsável por avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar irregularidades no desenvolvimento dos ossos, dentes e músculos da face da criança.





O principal objetivo do tratamento ortopédico funcional dos maxilares é garantir o espaço necessário para o desenvolvimento correto dos dentes permanentes e das suas funções. Além disso, corrige hábitos prejudiciais ao desenvolvimento da arcada dentária da criança.





Já o ortodontista, atua com o objetivo de permitir um direcionamento melhor para o crescimento ósseo, corrigindo mordidas cruzadas e iniciando o processo de consertar (suavemente) o desalinhamento dos dentes permanentes. Os procedimentos se concentram principalmente em realinhar os dentes e melhorar a estética do sorriso do paciente.





Por isso, esse atendimento é fundamental para crianças que:





Perderam os dentes de leite precocemente;

Rangem ou estalam a mandíbula;

Têm dificuldade de mastigação;

Respiram pela boca;

Têm deglutição atípica;

Mordida cruzada;

Interposição lingual;

Problemas oclusais como mordida aberta, cruzada ou profunda, sobremordida, diastema, prognatismo, retroprognatismo ou dentes apinhados.





Como escolher um dentista adequado para a criança?





Segundo Stella, a primeira coisa é verificar se o profissional é especializado em odontopediatria, pois ele precisa saber lidar com a ansiedade infantil e, assim, manter a criança confortável e tranquila. Somente na especialização em odontopediatria, o dentista recebe treinamento sobre comportamento infantil, o que garante um tratamento mais tranquilo e com maior adesão.





Além disso, não só o profissional precisa ser especializado no atendimento infantil, mas a clínica também. Por isso, é recomendado visitar o espaço, ver se ele é acolhedor, se os equipamentos possuem a tecnologia capaz de garantir um tratamento mais rápido, eficiente e indolor à criança.





Após encontrar um odontopediatra que pareça ideal, procure tirar dúvidas com ele, afinal a saúde bucal da criança depende do trabalho coletivo do profissional e da família.