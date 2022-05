Dia Internacional da Dança: é possível ir além do TikTok

O dia 29 de abril celebra o Dia Internacional da Dança, instituído em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A data marca o nascimento de Jean-Georges Noverre, mestre francês. No Brasil, a data coincide com o aniversário da bailarina Marika Gidali, uma das fundadoras do Ballet Stagium, em São Paulo.

A dança está mais atual do que nunca, pois invadiu o mundo virtual das redes sociais. “Especialmente com a pandemia esse fenômeno ganhou força, pois isolados em casa, criar e recriar coreografias curtinhas ganhou muitos adeptos em todo o mundo”, explica a professora de dança do Colégio Marista Maringá, Sophia Alves Gonçalves.