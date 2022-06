Dia dos Namorados: treino a dois é motivante e até mais eficaz

Dizem que quem malha sozinho malha melhor. Mas que tal furar a estatística e convidar aquela pessoa especial para treinar? A sugestão é do educador físico João Paulo Manechini, da Bodytech Ribeirão Preto, que garante resultados animadores em duplas. "Para iniciantes os exercícios solitários podem se tornar monótonos e entediantes. Em companhia - especialmente os circuitos funcionais - mostram-se estimulantes, com mais rendimento e até divertidos.



Conheça os benefícios de treinar em dupla:

*Incentivo mútuo: motivação para treinar e faltar menos, afinal, existe o compromisso com outra pessoa;

*Competição saudável: desafiar e ser desafiado. É uma maneira de conseguir melhorar os resultados;

*O companheiro pode ajudar nas dificuldades com cargas;

*O exercício se torna mais prazeroso, contagiante e divertido;

*É importante que o seu parceiro de treino tenha objetivos e nível de condicionamento similar ao seu;

*Para o treino render mais, evite conversar para não atrapalhar e acabar diminuir a performance;

*É fundamental estabelecer metas e ter um calendário coma programação de atividades da semana;

*Tenha sempre a orientação de um profissional de educação física.

O treino em dupla tem o objetivo de trabalhar o corpo de forma abrangente, com exercícios funcionais que utilizam grandes grupos musculares. A ordem de execução dos movimentos visa o revezamento entre músculos das pernas, braços e tronco, com um minuto de descanso para cada região de maneira alternada.

O circuito é composto por oito estações e mais dois exercícios de bônus, para aqueles com nível mais avançado, alongando um pouco a duração do treino. Os movimentos devem ser realizados de maneira consecutiva, divididos em dois blocos (do 1º ao 4º, do 5 ao 8º), com 1 minuto de descanso entre os blocos e 1 minuto de descanso ao final do circuito. Após este intervalo, repetir toda a série (circuito + repouso) por mais duas vezes.

As estações possuem dois exercícios (4, 5, 9 e 10), devem ser realizadas revezando a execução dos movimentos, isto é, enquanto um membro da dupla faz um dos movimentos, o outro faz o outro. Para os indivíduos mais bem condicionados, a sugestão é aumentar o número de passagens pelo circuito ou reduzir o tempo de descanso e adicionar um exercício bônus ao final de cada bloco, dividindo-os em 5 exercícios.