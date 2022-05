Dia do trabalho: dicas para cuidar melhor do salário

O Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, está chegando e o feriado em pleno início do mês incentiva a gastar o salário com diversão e lazer. Porém, muitos brasileiros não conseguem organizar suas finanças, a ponto de pagar as contas e sobrar uma reserva para se divertirem. De acordo com o S & P Ratings Services Global Financial Literacy Survey, o país ocupa o 74º lugar no ranking global de níveis de educação financeira. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade Além de ser um hábito saudável para o bolso, a educação financeira traz qualidade de vida e segurança, evitando endividamentos e situações que podem deixar o nome sujo na praça. “Planejamento é fundamental. É preciso aprender a lidar com o dinheiro, seja para gastar com inteligência ou programar despesas e evitar dívidas”, ressalta Thaíne Clemente, Executiva de Estratégias e Operações da Simplic, fintech de crédito pessoal 100% online. A executiva sugere três atitudes que se pode adotar desde já e que facilitam a iniciação de uma relação mais saudável com o dinheiro. Continua depois da publicidade



Anote seus gastos



Anote suas despesas, desde as recorrentes, como água e luz, até os pedidos esporádicos de delivery. Seja em uma planilha ou em um aplicativo no celular, isso cria o hábito saudável do registro, essencial para o controle dos gastos. Assim, também é possível enxergar o tamanho real de suas despesas e ter mais clareza da situação financeira atual, analisar onde e como o dinheiro está sendo usado, se existe desperdício e como contornar isso”, recomenda Thaíne.



Avalie o uso do cartão de crédito





“O cartão de crédito traz vantagens, como a possibilidade de parcelar compras ou ter um prazo maior para pagar. Mas, se não é usado com consciência, pode se tornar um grande problema no orçamento. É importante usá-lo de forma inteligente e planejada. Parcelas podem se acumular com facilidade e fugir do controle. Não devemos esquecer: o cartão de crédito não é uma renda extra e, se não for usado com cautela, pode gerar dívidas indesejadas”, alerta a executiva.



Aprenda educação financeira