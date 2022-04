Descubra os signos dos homens mais bem-sucedidos do mundo

Enquanto muitos não acreditam nos signos do zodíaco, outros fazem questão de saber até o ascendente para decidir se, então, vão se relacionar com a outra pessoa.

Mas, para nós, o horóscopo nunca erra e temos que ficar por dentro das características de cada um. Especialmente se você estiver à procura de se inspirar ou conhecer um dos homens mais poderosos do mundo.

Por isso, separamos aqui o top 5 dos homens mais bem-sucedidos deste planeta, seus signos e personalidades. Confira!

Capricórnio

É óbvio, para quem acredita e segue os signos do zodíaco, que o homem mais rico do mundo é capricorniano, né? Eles são muito ambiciosos e comprometidos com suas responsabilidades, focados em seus objetivos, disciplinados e muito talentosos.





Jeff Bezos, através de sua determinação e persistência, fundou a Amazon, avaliada em U$ 177 bilhões. Além de possuir a Blue Origin e o famoso jornal The Washington Post, ele também segue a linha sábio do capricorniano e é investidor do Twitter, NextDoor e ZocDoc.





Até porque a ambição faz com que eles trabalhem muito e nunca estejam plenamente satisfeitos. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer, né? Além conhecidos por serem frios e calculistas, eles são super certinhos e também podem ser muito orgulhosos e rígidos.





Por isso, pode gerar um certo “mau humor” quando as coisas não saem exatamente como o esperado. E também por serem muito versáteis, o sentimentalismo e o “draminha” do dia a dia não fazem parte de sua personalidade.





Peixes





Piscianos são sensíveis, temperamentais, emocionais e cheios de espírito, ou seja, eles são super sociáveis. Foi com essa intuição e alma sonhadora que Bernard Arnault se tornou o presidente e diretor executivo da LVMH, com nada mais, nada menos que U$150 bilhões, sendo a maior empresa de artigos de luxo do mundo, investindo em marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e Sephora.





São ótimos ouvintes, confiáveis e muito preocupados com o próximo. Ideais para aquela conversa em que desabafamos. Entretanto, podem demorar a decidir qual será o restaurante eleito para o jantar (eles são bem indecisos).





Também temos que ficar atentos porque, como são muito emocionais, eles tendem a ter depressão e podem ser bem rancorosos.





Escorpião





Escorpianos são sempre atraentes (cada um com seu jeitinho, claro) e super intensos, além de terem uma ótima intuição e autoconfiança invejável, que deu a Bill Gates a astúcia e inteligência de criar a Microsoft, acumulando um patrimônio de U$ 124 bilhões.





Além da Microsoft, ele possui participações em outras empresas, como Canadian National Railway, Deere & Company, Walmart e Berkshire Hathaway. Ou seja, são super dedicados e apaixonados, além de se lembrarem sempre de datas comemorativas com suas ótimas memórias.





Mas também possuem muito ciúmes em seus relacionamentos, podendo até mesmo se tornar uma obsessão. Cuidado, tendem a serem vingativos e rancorosos. A intensidade nesse signo é o forte da casa.





Touro





Teimosos, são muito persistentes, obstinados, além de materialistas e muito produtivos, tendo como um dos exemplos desse signo do zodíaco Mark Zuckerberg, dono da quantia de U$ 97 bilhões. O fundador do Facebook, por meio da persistência incansável inerente de um taurino, hoje é também o atual dono do Instagram e do nosso famoso WhatsApp.





Amados por todos, são considerados o signo mais estável do zodíaco, onde uma boa comida e um bom sono são suficientes para a felicidade deles, além de serem pessoas em quem podemos confiar.





Mas eles não costumam gostar muito de mudanças, então, é aconselhável não sair da rotina com eles.





Virgem





Virginianos são organizados, analíticos e perfeccionistas, e devido a isso não, é à toa que

Warren Buffett é o diretor executivo da Berkshire Hathaway, que investe em empresas como Apple, Coca-Cola, Bank of America e American Express. Sozinho ele chegou a uma fortuna de U$96 bilhões.





São observadores, eficientes, atenciosos e sinceros, sempre tentando a melhor maneira de resolver seus problemas e também dos outros.





Eles são cheios de manias, críticos, além de desconfiados, o que os tornam também ansiosos. Mas quem conquista um virginiano e aprende a lidar com sua personalidade, tem um amor para a vida inteira.





Agora, por último mas não menos importante: onde encontrar os homens mais bem-sucedidos do mundo?





