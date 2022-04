De chope verde a religiosidade, aprenda o vocabulário do Saint Patrick's Day

Um jovem ex-escravizado que queria apenas levar a doutrina cristã para um povo acabou dando origem a uma tradição que virou febre nos lugares mais longínquos do globo - e que envolve o consumo, por milhares de pessoas, todos os anos, de litros e mais litros de chope esverdeado. No dia 17 de março comemora-se o Saint Patrick’s Day - Dia de São Patrício, em português - uma celebração animada e muito tradicional, que começou na Irlanda, mas hoje tem adeptos em muitos outros países.

A verdadeira história de São Patrício ainda é um mistério. Isso porque ela é muito antiga e remete ao século IV d.C. Alguns historiadores dizem que ele nasceu entre os anos de 373 e 390. Naquela época, a Grã-Bretanha estava sob domínio romano e nem mesmo o local de seu nascimento é certo. “Alguns dizem Scotland/Escócia, enquanto outros acreditam ser Wales/País de Gales. Seu nome também nada tinha a ver com Patrick/Patrício. Historiadores acreditam que ele se chamava Maewyn Succat e era filho de Calpornius, um oficial do exército romano-britânico e diácono”, explica o gerente de conteúdo do PES English, Luiz Fernando Schibelbain.

Com nada mais que 16 anos, ele teria sido sequestrado por piratas irlandeses e, então, vendido como escravo na Irlanda. Preso no norte da ilha, ele trabalhou como pastor de ovelhas e cuidou de porcos, ao mesmo tempo em que se tornava cada vez mais religioso. Seu conhecimento da fé católica e sua proximidade com os druidas - encarregados do aconselhamento e do ensino, além das orientações jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta - permitiram que ele, pouco a pouco, disseminasse a doutrina cristã entre os irlandeses.





Algumas das intervenções feitas por ele naquela época perduram até hoje e se tornaram símbolos famosos. “Um exemplo é o trevo, um elemento irlandês que já existia na cultura celta: era o conceito da trindade. Só que, para eles, a representação era de corpo, mente e alma. Saint Patrick fez uma adaptação e passou a doutrinar os celtas usando os trevos (shamrocks) para explicar a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). Era o que o povo precisava para simpatizar com a fé cristã”, destaca Schibelbain. Rezando, Saint Patrick teve uma visão que o levou a encontrar um barco que partia com destino à Grã-Bretanha. Ele, então, fugiu e conseguiu voltar para casa, junto à sua família.





Vocabulário

Celebrar o Dia de São Patrício na Irlanda ou em qualquer outro lugar - uma das maiores festas em homenagem a ele é realizada em Nova York - exige muita disposição e um bom conhecimento prévio das tradições associadas à data e ao santo. O gerente de conteúdo do PES English aponta alguns termos que podem ajudar os interessados em participar da festa.





St Patrick's Day é Dia de São Patrício, Ireland é Irlanda, potato é batata, shamrock é trevo, pot of gold é pote de ouro, leprechaun é duende, rainbow é arco-íris, limerick é um poema humorístico composto por cinco versos, bagpipe é gaita de fole, four-leafed clover é trevo de quatro folhas, luck é sorte, happiness é felicidade, peace and tradition são paz e tradição.





O que se comemora no St. Patrick’s Day?





Todos os anos, o dia 17 de março marca o dia em que St. Patrick teria morrido. Assim como acontece com seu nascimento, também não há certeza sobre a data exata. Como ele é o patrono da Irlanda, é nesse dia que se celebra sua memória e a renovação, porque março é também o mês em que começa a primavera no hemisfério norte. “Os irlandeses saem às ruas vestidos de verde e celebrando seu santo padroeiro. A culinária, a música, a dança e a bebida fecham as celebrações”, detalha Schibelbain.





De acordo com o especialista, a festa se tornou global em 1995, quando o governo irlandês iniciou uma campanha em grande escala para divulgar o St. Patrick’s Day como uma forma de impulsionar o turismo e mostrar os muitos encantos da Irlanda para o resto do mundo. Atualmente, em países como Canadá, Austrália e Estados Unidos, onde há muitos imigrantes irlandeses, o Dia de São Patrício é comemorado oficialmente, com direito a decoração nas escolas e até nos córregos e rios, que costumam ganhar o tom verde irlandês.