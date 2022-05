Conheça o e-Sport, tendência que vem conquistando cada vez mais os jovens

A tecnologia tem se tornado cada vez mais presente no nosso dia a dia e, com ela, ocorreram diversas mudanças. Elas vão desde facilitar a nossa vida até mesmo a mudar nossos hábitos de consumo – entre eles, o entretenimento.

Essa mudança também deriva bastante do isolamento social, imposto pela pandemia de coronavírus, que fez com que as pessoas buscassem formas de se ocupar dentro de casa e parassem de sair com a mesma frequência que faziam anos antes. Segundo um estudo do IPG Media Lab, somente na América Latina, 40% dos usuários da internet jogaram videogame durante a pandemia, e 57,2% assistiram a conteúdos voltados para os e-Sports.

Mas você deve estar se perguntando: o que são e-Sports, afinal de contas? Este gênero de videogames são competições de jogos eletrônicos, formadas por equipes se enfrentam em partidas em que também recebem títulos e premiações para os vencedores, muitas vezes em dinheiro.





O primeiro campeonato deste tipo ocorreu na Universidade Stanford, na década de 70, chamada de Olimpíada Intergaláctica de Spacewar. No início dos anos 80, a Atari fez o primeiro torneio de grande visibilidade, com cerca de 10 mil participantes.





Mas, voltando para os dias atuais, os atletas profissionais, ou pro players, como costumam se chamar, têm que fazer parte de times ou ligas, e os campeonatos são transmitidos para o mundo inteiro, sejam presenciais ou somente por streaming. Durante o evento, são disponibilizados todos os aparelhos e equipamentos para o atleta ter uma performance satisfatória durante o campeonato, como: headset, cadeira gamer, computadores configurados especificamente para rodar o jogo, e tudo mais que precisarem.

As disputas finais são realizadas em grandes arenas, que reúnem milhares de espectadores, e em algumas, são chamados até mesmo artistas para cantar durante o campeonato. Alguns são tão presentes que se tornaram símbolos de determinado jogo, como é o caso da banda Imagine Dragons com o League of Legends.





O e-Sports possui diversas modalidades, e cada uma delas segue uma regra distinta, de acordo com o jogo. Variando de Battle Royale, que mistura elementos de exploração e sobrevivência, até restar somente um vencedor, campeonatos de cartas, tiro em primeira pessoa e até mesmo futebol.





Este tipo de atividade tem ocupado cada vez mais espaço, ainda mais perante os jovens - como eles cresceram conectados, é mais fácil reconhecerem este tipo de entretenimento como algo confortável. Além disso, as plataformas em que ocorre a maioria dos jogos permitem uma interação bastante rica com todo tipo de pessoa, podendo até mesmo participar de eventos, como é o caso do Fortnite, que possui um evento anualmente, onde realiza o encontro de diversos jogadores.