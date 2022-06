Confira dicas para melhorar o sono do bebê

A rotina de uma família é bastante modificada com a chegada de um bebê, e o sono é uma das partes mais impactadas. Uma noite bem dormida é o ponto de partida para uma saúde física e emocional estável, além da garantia de conforto e bem-estar para toda a família. Por essa razão, a MAM Baby, marca especialista em bebês, reuniu, com o apoio de especialistas, informações úteis sobre como manter a qualidade do sono do bebê e, consequentemente, dos adultos também.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Toda rotina precisa ser ensinada e, para os bebês, ela pode estar unicamente associada à previsibilidade e à segurança. É imprescindível que a criança tenha um dia muito bem planejado e definido, com as tarefas sempre realizadas na mesma sequência e nos mesmos horários, dia após dia, de forma que ela consiga entender quando a hora de dormir estiver próxima.

Continua depois da publicidade





Segundo Larissa Amorim, enfermeira obstetra, laser terapeuta e consultora de amamentação infantil, é durante o sono que os aprendizados do dia a dia são organizados, e os bebês necessitam desse descanso para consolidar as informações e desenvolver novas habilidades. “No decorrer de uma noite de sono, existe a consolidação do sistema imunológico, da memória, liberação de hormônios responsáveis pelo crescimento, fome, saciedade e muito mais. Por isso, o descanso é tão importante, e dormir mal pode trazer malefícios para o desenvolvimento”, explica Larissa.





Para a profissional, o ambiente é um dos pontos mais importantes no sono do bebê, tanto na soneca diurna quanto no sono noturno. Existem diversas formas de deixar o ambiente mais favorável ao descanso. Bebês acima de 5 meses já começam a distinguir o dia da noite, por meio do ambiente, atividades e estímulos, além de já produzirem melatonina (hormônio que induz o sono), o que torna o processo mais tranquilo e natural.





Abaixo, separamos cinco dicas que podem ajudar no estabelecimento de uma rotina para a família.

Continua depois da publicidade