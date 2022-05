Condicionador: confira erros comuns ao utilizá-lo

A hora da higienização é fundamental para quem não abre mão dos cuidados com os cabelos. Além do shampoo, o condicionador é um passo essencial no processo. Porém, muitas pessoas ainda cometem alguns hábitos errados ao usar o produto. A tricologista Viviane Coutinho aponta cinco erros e como corrigí-los.

1. Utilizar a fórmula errada para tipo de cabelo







“Quem tem cabelos finos e lisos, que distribuem os óleos naturais mais facilmente, por exemplo, não deve apostar nas fórmulas muito densas, já que isso vai pesar os seus cabelos. Assim, de nada adianta usar um condicionador muito leve, específico para cabelos finos, em fios extremamente danificados. Deve-se sempre procurar o produto que melhor corresponde às necessidades dos fios, além de usar também o shampoo da mesma linha, para garantir um resultado ainda melhor”.

2. Esfregar os fios ao aplicar o produto







“Outro erro que também é muito cometido é aplicar o produto esfregando as pontas para que ele "penetre" a fibra. Além de danificar as mechas, pode formar nós que promovem a quebra dos fios. O ideal é massagear delicadamente o condicionador nos fios, com especial atenção para as pontas, que costumam ser mais danificadas”.





3. Aplicar condicionador no couro cabeludo







"Muitas mulheres ainda aplicam o condicionador no couro cabeludo, sem saber que isso pode trazer vários problemas, como disfunções que desequilibram a pele do couro cabeludo. O correto é aplicar apenas no comprimento, da altura da orelha para baixo, evitando a raiz. Existem condicionadores voltados para o couro cabeludo, mas não são esses encontrados facilmente em farmácias e supermercados, e devem ser usados apenas com a prescrição de um profissional".





4. Usar o produto como creme de pentear







“Não se deve deixar o condicionador no cabelo depois da lavagem, considerando que ele foi formulado para ser enxaguado totalmente a cada uso. Usá-lo como creme de pentear, pode causar coceiras e, até mesmo, a acne, quando em contato com a pele. Ao usar o condicionador, retire todo o produto na lavagem e, apenas após esse processo, aplique o creme de pentear específico para o seu tipo de cabelo”.





5 - Deixar agir por mais tempo que o necessário







"Respeite sempre o tempo de ação indicado na embalagem pelo fabricante. Deixar o condicionador por mais minutos do que o indicado pode gerar quebra nos fios, já que eles tendem a sobrecarregar os fios. Também tenha cuidado para não exagerar na quantidade do produto e nunca deixe de retirar o condicionador no banho por completo, pois senão os fios ficaram pesados".