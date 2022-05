Escolha da panela ideal garante alimentação saudável

Já foi época em que aquelas famosas panelas de ferro ou de alumínio do tempo da avó eram a garantia de comida boa. O avanço da tecnologia agora oferece às famílias opções que garantem o cozimento preciso e manutenção de nutrientes para que as refeições sejam servidas com segurança e de forma saudável.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A famosa cobertura antiaderente normalmente é associada a uma substância chamada PFOA (ácido perfluorooctanóico), que muitas vezes é relacionada ao maior risco de câncer, como aponta uma pesquisa realizada pelo Environmental Working Group, em Washington, DC, em conjunto com o Departamento de Saúde Ambiental e Ocupacional da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana, em Bloomington. Já o alumínio pode se soltar na comida e alguns estudos, como o realizado pela Keele University, mostraram que ele pode ter um papel marcante no declínio cognitivo.

Continua depois da publicidade





Uma opção realmente segura é a das panelas feitas de aço cirúrgico. "O material é altamente resistente, pois, em conjunto com as outras camadas, ajuda a conduzir melhor o calor por toda a panela e não somente na base. Além disso, possui tratamento através de imersão, a fim de preservar contra deteriorações e evitar qualquer tipo de contaminação no alimento.", explica o Chef Royal Prestige e Coordenador de Produtos, Felipe Bastos.