Casal de Cambé ganha R$ 1 milhão do Nota Paraná

Uma notícia que parece um sonho. Ainda sem acreditar, uma moradora de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) recebeu um cheque simbólico na manhã desta sexta-feira (8), no valor de R$ 1 milhão. Ela e o companheiro são os mais novos ganhadores do maior prêmio do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda.

O prêmio foi sorteado na quinta-feira (7) em Maringá (noroeste). A nova milionária concorreu com sete bilhetes gerados de quatro notas emitidas nas compras do mês de dezembro de 2021. O segundo prêmio – de 200 mil – foi para um morador de Maringá. O ganhador concorreu com 12 bilhetes eletrônicos gerados de 21 notas fiscais emitidas.

O casal, que vive em uma região periférica em Cambé, ainda não tem planos para o futuro, mas a dona de casa de 60 anos revelou o desejo de ter um carro. “Sempre andei de circular (ônibus) e nunca tinha ganhado um prêmio antes na vida”, comentou, ainda bastante surpresa.





O casal sempre viveu com poucos recursos e conta com a ajuda da Assistência Social do município para receber benefícios sociais e acessar a rede de serviços em saúde, educação, entre outros. Eles estão juntos há mais de 14 anos. A dona de casa tem três filhos e uma neta.





