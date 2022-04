Campanha arrecada livros para escolas municipais da zona rural de Londrina

Duas escolas municipais serão beneficiadas com a Campanha de Arrecadação de Livros, promovida pela Unimed Londrina e prefeitura municipal. São elas a Escola Municipal Machado de Assis, no Patrimônio Três Bocas, e Escola Municipal Francisco Aquino Toledo, que fica no distrito de São Luiz. A arrecadação já teve início e os livros obtidos vão atender quase 500 estudantes, matriculados em turmas do P5 ao 5° ano, Sala de Recursos (Educação Especial) e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Quem deseja participar da campanha pode entregar os livros, novos ou em bom estado de conservação, nos pontos de atendimento da Unimed Londrina, sendo quatro deles em Londrina e quatro em cidades vizinhas.

Os exemplares serão aceitos até o dia 15 de julho e, na sequência, passam por avaliação. Os livros que forem considerados inadequados são trocados em sebos por exemplares de literatura infantil, para melhor atender a faixa etária dos estudantes da rede municipal.