Benefícios corporativos ajudam a reter talentos

Um bom emprego é aquele em que o funcionário se sinta valorizado pela empresa. E dizer isso vai muito além de apenas fornecer um salário compatível com o mercado – é também fazer com que o funcionário se sinta parte do negócio e parte do todo. Com o alto índice de desemprego atual, é extremamente importante que as empresas comecem a pensar em políticas para retenção de talentos, uma vez que, tanto o funcionário, quanto a empresa, precisam de um bom relacionamento para que o trabalho flua e funcione da maneira adequada.

Uma das ações que os departamentos de Recursos Humanos têm apostado é nos benefícios corporativos, isto é, benefícios que fazem com que o funcionário receba benefícios por trabalhar na empresa que faz parte. Sobretudo agora, com a geração millennial chegando com tudo no mercado de trabalho, novas formas de agir e reter os talentos são fundamentais. Afinal, a nova geração vem com outro tipo de pensamento e visão do mercado de trabalho, com diferentes anseios, e isso tem de ser levado em consideração pelos departamentos de Recursos Humanos.