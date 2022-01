Banhos e rituais de Ano Novo para renovar as energias em 2022!

Se você está cansado das tradições que dizem sobre a cor da roupa a ser vestida durante a passagem de ano, de pular sete ondinhas, de abrir champagne para atrair sorte, saiba que há outras formas melhores de passar pela virada. Trouxemos algumas opções para fugir do senso comum, confira aqui. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Alguns rituais de Ano Novo perderam um pouco seu sentido original após tanto tempo sendo repetidos. As habituais sete ondinhas, por exemplo, tornaram-se obsoletas por não trazer consigo seus princípios de homenagem aos orixás, e principalmente, Iemanjá, e assim, passaram a configurar apenas mais uma tradição vazia. Com base nisso, este ano, trouxemos algumas opções para fugir do senso comum – que podem também ser combinadas entre si, a fim de obter mais benefícios! Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Um ritual bastante comum, mas sempre bem-vindo e necessário, é o de preparar um banquete! Se por um lado, no entanto, o cardápio é algo fixo, por outro, trouxemos opções de refeições para realizar na passagem de ano. Inspirando-se em comemorações ao redor do mundo, busque iguarias simples e leves.

Na Grécia, por exemplo, a sopa de lentilhas é um clássico até que bem conhecido e difundido pelo Brasil, porém, uma outra opção é fazer um bolo ou um pão e colocar algum objeto de ouro na massa antes de levar para o forno. Dizem que quem pegar a fatia com o item, terá sorte durante o ano por vir.

Na Dinamarca, por outro lado, o costume é deixar um prato de comida na casa de um amigo. Além do gesto agradável, você estará iniciando uma corrente de carinho muito interessante entre seus entes queridos! Continua depois da publicidade Banhos e rituais para começar 2022 de energias renovadas!

Se você quer fugir do tradicional, uma boa aposta para a virada do ano são os banhos de ervas. Além de relaxantes, suas potencialidades energéticas oferecem uma nova rodada de ânimo. Sendo assim, são uma opção a mais para colocar na lista de quem sofreu de burnouts e estresse durante este ano.

Geralmente, os banhos podem ser comprados já prontos em lojas especializadas e, portanto, os ingredientes não podem ser alterados — mas você também pode providenciá-los separadamente, se preferir. Também é comum que casas de Umbanda prescrevam seus próprios banhos de ervas. Confira algumas opções de ingredientes e combinações e cada uma das suas propriedades:



Banho para atrair amor





Para atrair o amor nesta nova fase, aposte na receita:

1 litro de água;

1 maçã dividida ao meio;

10 pétalas de rosas vermelhas;

3 cravos da índia;

1 pau de canela;

Perfume de alfazema (uma colher de sopa é o suficiente). Modo de preparo: coloque a água para ferver e, assim que ela estiver borbulhando, adicione todos os ingredientes, desligue o fogo e deixe descansando até a temperatura que você preferir. Tome um banho de higiene e despeje o conteúdo do pescoço para baixo, mentalizando o amor, a paixão e o respeito em sua vida afetiva. Vista sua melhor roupa e arrase!



Ritual para ter sorte nas finanças





Se você busca por sorte nas finanças (e quem não, né?), siga a receita: 1 litro de água; 7 folhas de louro; 1 xícara de açúcar; 7 moedas do mesmo valor; 7 ramos de alecrim; 7 pétalas de rosa amarela. Modo de preparo: ferva a água e adicione todos os ingredientes. Desligue o fogo e deixe a mistura descansando até que atinja a temperatura que mais te agrade. Despeje a água do pescoço para baixo após seu banho de higiene. Vista roupas de cores claras e, em seguida, coloque as moedas dentro da carteira. Depois da virada, doe as moedinhas.



Banho para ter mais saúde





Para atrair uma vida mais saudável, utilize:

1 punhado de lavanda, camomila, manjericão e alecrim; 10 pétalas de rosa branca; 1 litro de água.

Modo de preparo: ferva a água e adicione os ingredientes. Desligue o fogo e deixe descansando até que a mistura atinja a temperatura de sua preferência. Despeje o banho do pescoço para baixo após o seu banho de higiene, mentalizando a mudança de hábitos, vícios que deseja se livrar e tudo aquilo que seu corpo e mente pedem para este novo ciclo.



Dica de ouro para rituais de fim de ano!