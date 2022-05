Aproveite melhor as oportunidades de trabalho nas redes sociais

Recentemente, a Gupy, plataforma de recrutamento e seleção, realizou a aquisição da concorrente Kenoby, após receber aporte de R$ 500 milhões em rodada liderada por fundos de investimento. Com a aquisição, a plataforma soma mais de 2.300 clientes e 36 milhões de usuários, e projeta chegar a 80 mil vagas publicadas por mês - uma baita notícia para quem deseja se recolocar no mercado ou busca novas experiências profissionais.

As empresas cadastradas na Gupy podem publicar vagas e criar as etapas do processo seletivo. Os candidatos se inscrevem e acompanham o status pela própria plataforma. Assim, com o uso de um único currículo, é possível se candidatar para qualquer vaga de efetivo, temporário, jovem aprendiz, estágio, trainee, associado e terceirizado.

Democrática, a plataforma utiliza uma inteligência artificial, chamada Gaia, que classifica os candidatos mais alinhados com as competências e habilidades definidas pelas empresas. Na Gupy por exemplo, há vagas para Ambev, Vivo, Cielo e Lojas Renner com oportunidades para efetivo, temporário, jovem aprendiz, estágio, trainee, associado e terceirizado. (www.gupy.io)





