Aprenda a montar looks formais de forma fácil

Por muito tempo, as peças que eram taxadas como “formais” apenas serviam para o ambiente corporativo. Hoje, com as combinações e acessórios corretos, esse modo de se vestir pode ser utilizado no dia a dia para as mais variadas ocasiões. Em alguns casos, saindo um pouco do tradicional, as pessoas conseguem criar looks fashions e despojados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ganhando toques modernos a cada ano que passa, as produções com essa pegada vêm se tornando mais flexíveis e abrangentes. Nesse cenário, passou a ser comum a mescla entre t-shirts e croppeds com essas modelagens que passam uma sensação de maior seriedade. Conquistando seu espaço na moda e nas araras da Mark at Place – uma das unidades de negócio do Grupo EZOS –, quem opta por essa pegada não perde a elegância, a sofisticação e a formalidade.

Continua depois da publicidade





Confira dicas para montar seus looks!





Apostar nas cores

Continua depois da publicidade





Além de misturar o estilo de roupa, é preciso sair somente dos tons neutros. Diante disso, escolher outras peças que atuem como pontos de luz pode destacar e ser um diferencial no look. “Ao pegarmos uma saia de linho e combinarmos com uma blusa azul marinho, por exemplo, conseguimos trazer harmonia e cor à combinação. Assim, tiramos o ar monocromático e simplista”, explica a gerente de varejo do Grupo EZOS, Helen Moraes.





Alfaiataria e linho





Uma saída para quem ainda tem medo de arriscar nesse mundo mais formal, escolher peças nos tecidos de linho e alfaiataria pode ser uma boa opção. Seja com as saias e calças ou com as camisas e blazers, esse universo tem conquistado o coração de todos.





Diferentemente do que muitos pensam, elas são consideradas coringas no guarda-roupas, pois podem ser combinadas até mesmo com moletons, jeans e tênis. E além de respeitarem as medidas do corpo, possuem um acabamento que valoriza o conjunto.