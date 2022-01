Natal rural: Família fala de preparação da ceia com produtos da roça

Tem muitas delícias caseiras, conversa jogada fora, aconchego, encontros, reencontros e o mais importante: muito amor envolvido. Natal na roça é assim.



A chácara dos empresários Marcus Wagner Ranciaro e da esposa, Márcia Cristina Jovellone Ranciaro, será palco pelo segundo ano consecutivo da ceia natalina, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). Palco porque a programação gastronômica promete dar show.

Só de citar o cardápio já dá água na boca. A leitoa, sacrificada 5 dias antes do Natal, foi totalmente preparada para ser um dos destaques à mesa.





Os miúdos – coração, fígado – foram adicionados ao bacon e à calabresa para fazerem parte da farofa que recheia a protagonista. Para acompanhar, geleia de abacaxi com pimenta, também uma produção própria.







E se você pensa que a galinha caipira tem carne dura, basta sacrificá-la novinha. É a dica do casal. Após o sacrifício precoce, o defumador promove aquele preparo especial e sabor inigualável à ave.

“Galinha caipira novinha tem a carne mais macia”, ensina Marcus. Delícia que estará no prato principal e também no aperitivo – também será utilizada para o preparo do salpicão.







Com tanta variedade vinda da produção na chácara, o casal deverá comprar apenas o quibe cru, o pão sírio, o salame e a azeitona para completar a tábua de frios – além da carne seca para compor o escondidinho com mandioca (produzida na chácara), um dos pratos principais.





“A gente vai comprar pouca coisa”, diz Márcia. “Praticamente só a cerveja a gente não está fazendo, por enquanto”, brinca Marcus.





Leia mais na Folha de Londrina.