UEL arrecada produtos de higiene e cuidados pessoais para mulheres em situação de rua

O projeto de extensão “Mulheres Construindo Democracia”, do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), realiza neste final de ano a campanha Maria Bonita.

Serão arrecadados diversos produtos para mulheres em situação de rua em Londrina. Toda a comunidade universitária pode participar da ação solidária até o dia 14 de dezembro.

Podem ser doados absorventes, produtos de higiene pessoal e cuidados em geral, maquiagem, bijuterias, entre outros. Com os produtos arrecadados, serão montados kits utilizando bolsas doadas pela Anpoll (Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística).





O objetivo é distribuir entre 250 e 300 sacolas, segundo a coordenadora do projeto, Silvana Mariano, do Departamento de Ciências Sociais.





Ela explica que já são desenvolvidos trabalhos com mulheres em situação de rua, por meio do Centro Pop, da Prefeitura Municipal de Londrina, e os kits serão distribuídos às mulheres do movimento Pop Rua.

Arrecadação - Os produtos podem ser entregues até o próximo dia 14, na Secretaria Geral do CLCH, no Campus Universitário da UEL. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 15h30. Mais informações pelo e-mail mulheresconstruindodemocracia@gmail.com.