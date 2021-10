Outubro Rosa oferece encontro virtual sobre saúde mental e bem-estar

O CMDM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres) de Londrina realiza, nesta quarta-feira (27), às 17h, o encontro virtual “Saúde Mental e Bem-Estar”. O evento, que é gratuito e aberto a mulheres a partir dos 18 anos de idade, será transmitido por meio da plataforma Google Meet (clique aqui para acessar). Não é necessário se inscrever para a atividade e não haverá limite de participantes.

Com duração aproximada de uma hora, a live contará com a participação da vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, Fernanda Vargas Ilário; e da professora adjunta do Departamento de Enfermagem da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Regina Bueno Machado. A mediação será feita pela chefe do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, Marselle Nobre de Carvalho.

Viabilizada pela Comissão de Saúde da Mulher do CMDM, a atividade encerra um ciclo de quatro encontros virtuais, incluídos na programação do Outubro Rosa, com o objetivo de abordar o cuidado integral com a saúde da mulher.





Entre outros temas, o evento discutirá o impacto da pandemia e da violência doméstica e familiar na saúde mental das mulheres. Após o debate, haverá um período aberto para perguntas e troca de experiências das participantes.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Rosalina Batista, o encontro está alinhado às atribuições do órgão que, junto à administração municipal, tem o dever de propor e fiscalizar o cumprimento de políticas públicas.





“Nesse período de pandemia, as mulheres têm enfrentado uma sobrecarga muito grande, tendo que lidar com a doença, o desemprego, o luto e a perda, que causam situações de desequilíbrio mental. Por isso, estamos provocando a discussão desses fatores, de modo que a saúde da mulher seja abordada em todos os seus aspectos”, disse.

Parcerias – O encontro virtual “Saúde Mental e Bem-Estar é realizado em parceria com a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres), SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e Departamento de Saúde Coletiva da UEL.