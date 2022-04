O que é alopecia, doença que fez mulher de Will Smith raspar o cabelo?

A confusão entre o astro Will Smith e o comediante Chris Rock, na cerimônia de entrega do Oscar no último domingo (27) trouxe à tona as consequências de uma doença chamada alopecia, que afeta homens e mulheres.

O problema aconteceu porque a mulher de Smith, Jada Pinkett Smith, foi alvo de uma piada de Chris Rock, durante a apresentação da categoria de melhor documentário.

Na ocasião, Rock comparou a atriz à personagem de Demi Moore, em "Até o limite da honra", que tem a cabeça raspada. Jada, de 50 anos, no entanto, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo.

O desfecho da piada foi Smith, vencedor na noite na categoria melhor ator, levantando da cadeira e dando um tapa em Rock.





Mas o que é alopecia? Segundo o site da farmacêutica Pfizer, a alopecia é uma condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo. Porém, o tipo mais comum é a que se manifesta no couro cabeludo, a calvície.



