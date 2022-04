Curso voltado a empreendedoras do setor de alimentos em Londrina começa na segunda

O projeto de Orientação e Assessoria Técnica na Área de Alimentos começa a partir de segunda-feira (28). Voltada a empreendedoras que atuam na produção de alimentos, a atividade será conduzida pelo professor Paulo de Tarso Carvalho – que coordena o NExTAL (Núcleo de Extensão Tecnológica em Alimentos) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) – Campus Londrina, assim como alunos do curso de Tecnologia em Alimentos da instituição. A organização do projeto também está a cargo do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres), em parceria com a UTFPR.

O primeiro encontro da ação será realizado na segunda-feira (28), das 14h às 16h, na sede da SMPM (r. Valparaíso, 189, esquina com a av. Higienópolis). Podem participar as mulheres integrantes de três projetos da SMPM – Feira Arte Mulher, Feira Arte na Praça e Mulheres Fazem, Mulheres Vendem – bem como as demais empreendedoras que produzem e comercializam alimentos.

As inscrições estão abertas até sexta-feira (25), às 18h, e devem ser feitas através do número de WhatsApp (43) 99945-0056, que pertence ao COM. Ao todo, estão disponíveis 20 vagas.





O programada dura até o fim do ano, o projeto será composto, em suas primeiras etapas, por encontros mensais, sendo que posteriormente as participantes receberão assessoria individualizada, voltada às especificidades de seus empreendimentos. Entre os temas trabalhados na atividade, estarão consultoria técnica sobre produção de alimentos, implantação de sistema de controle de qualidade dos produtos e elaboração de relatórios de rotulagem geral e nutricional do produto. Ao final da ação, as empreendedoras contempladas estarão munidas de todas as informações necessárias para a regularização de seus negócios junto à Vigilância Sanitária.