Glitter nos cabelos: cabeleireira dá dicas de como usar e o cuidado com os fios

Na época mais colorida e festiva do ano, o que não faltam são sugestões de penteados para curtir o Carnaval com muito estilo. O glitter é um acessório considerado obrigatório, especialmente na maquiagem, sendo utilizado especialmente na região dos olhos. Nos cabelos, o produto virou tendência há dois anos, principalmente em perfis de beleza no Instagram.

A cabeleireira Janny Mota explica que para aplicar o brilho nos fios, é preciso ter alguns cuidados: “o glitter biodegradável é o mais indicado para aplicação nos fios, uma vez que o glitter tradicional pode causar alergias, além da dificuldade de retirá-lo. Para facilitar na aplicação, basta fazer o penteado desejado, normalmente, passar gel fixador e, com o auxílio de um pincel, depositar com cuidado o brilho nos fios. Para finalizar, use spray fixador, dando uma distância de 15 cm do cabelo”.





Para a limpeza pós-folia, Mota frisa a importância do uso de óleos vegetais, como o de coco ou abacate, para que a purpurina deslize com facilidade no comprimento, antes da lavagem. “Basta aplicar o óleo em toda a extensão dos fios e aguardar cerca de dez minutos. Em seguida, lave em água corrente e siga com a limpeza tradicional, com shampoo e condicionador”, indica.

A hidratação e recuperação das madeixas também não deve ser deixada de lado, especialmente por conta da exposição ao calor e suor: “opte por usar o shampoo anti resíduos e uma máscara potente de hidratação. Com isso, o brilho e a maciez naturais serão logo recuperados”, finaliza.