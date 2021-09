Especialistas explicam por que mudança corporal deve ser planejada com antecedência

“Um corpo do verão não se constrói do dia para noite”. A máxima que é defendida por muitos profissionais de saúde tem uma razão: na busca de resultados rápidos, algumas pessoas acabam exagerando ao seguir dietas milagrosas, que não se mostram eficazes, ou então, se lesionam em treinos com cargas em excesso. Além de ser período favorável para a perda de peso, o inverno assegura um intervalo de tempo razoável para se atingir metas consistentes para a chegada do verão.

“O verão está chegando e as pessoas acreditam que dietas milagrosas de internet, chás, sopas e outros medicamentos irão auxiliar no emagrecimento, porém a perda de peso sem acompanhamento nutricional pode ser perigosa para a saúde”, orienta a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Unopar, Carla Jadão. “O emagrecimento deve ser planejado com antecedência”, complementa a especialista.

O planejamento em longo prazo ajuda a evitar o efeito rebote, como é conhecido aquele ganho de peso após uma dieta restritiva. "Não se trata somente de perder peso, é importante emagrecer com saúde. As dietas que prometem resultados do dia para a noite podem acarretar sérias consequências, como deficiência nutricional e até um ganho de peso maior do que o perdido com a dieta", alerta.





Para emagrecer de forma saudável e com resultados sólidos e permanentes, a professora recomenda a busca de orientação de profissionais como, nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas e outros que atuam focados em emagrecimento, estética e definição muscular.

