Como preparar a pele oleosa e acneica para que a maquiagem dure mais

Uma das maiores dificuldades de quem tem pele oleosa é se sentir confortável com maquiagem e fazê-la durar bastante, já que o sebo em excesso dificulta a fixação de bases e outros produtos, derretendo toda a produção. Porém, não precisa ser assim. Atualmente, existem muitos cosméticos com tecnologias incríveis para atender esse público e alguns cuidados pré-make fazem toda a diferença.

A preparação de pele é muito importante não só para a maquiagem durar bastante, como para o acabamento ficar natural e as cores de blushes, batons, sombras e afins se destacarem como gostaríamos.

Comece pelo skincare

Ela começa limpando o rosto com água micelar com o auxílio de um algodão para retirar todas as impurezas com profundidade sem ressecar. O legal é que esse produto também ajuda a dar uma acalmada na pele e, algumas versões vêm com ativos que controlam a oleosidade, como o Sébium H2O para Pele Oleosa, da Bioderma, e o Effaclar Eau Micellaire Ultra, da La Roche-Posay.

Em seguida, a Gabriela usa um tônico hidratante e calmante para um boost de cuidado -esse do vídeo é o Tônico Calmante, da Orla- para depois vir com um hidratante em gel. Essa etapa é muito importante, pois assegura a manutenção da barreira cutânea, protegendo a derme das agressões do meio externo e do ressecamento.





Vale ressaltar que pele oleosa não significa pele hidratada, pois muita gente confunde! Só é preciso utilizar produtos não comedogênicos, como os com textura em gel, que costumam ser mais leves e ter ingredientes menos oleosos para evitar o entupimento dos poros. A maquiadora usa o Gel Hidratante Facial, da Océane. Outras boas opções são o Moisture Surge, da Clinique, e o Ultra Boost Hydro Gel, da Neutrogena. Atenção à área dos olhos.





Atenção à área dos olhos

A área dos olhos pede um hidratante específico, pois tem características diferentes do resto do rosto e costuma ser mais sensível. Hidratar essa região é o segredo para o corretivo não craquelar! O Repair Eye Cream, da Océane, o Hyalu B5 Olhos, da La Roche-Posay, e o Sensibio Eye, da Bioderma, são boas apostas.





Nos lábios, Gabriela gosta de passar um hidratante com efeito plump, pois ajuda a dar um voluminho e preenche linhas, fazendo o batom ou lip tint que vem na sequência performar com ainda mais exuberância. O do vídeo é o Gloss Lip Volume Hialurônico Incolor, da Blant. Outras ótimas opções são o Moisture Surge Lip Hydro-Plump Treatment, da Clinique, e o Balm Labial Hidratação e Volume Skin.q, da Quem Disse, Berenice.





Truques na hora da maquiagem

Agora hora do make! A maquiadora prefere bases de cobertura média, para não pesar demais, com boa durabilidade e luminosidade. Por muito tempo, quem tem a pele oleosa costumava preferir os produtos com acabamento mate, mas agora já ficou claro que brilho não necessariamente tem a ver com sebo em excesso e um pouco de glow é essencial para dar aquela sensação de viço.





No vídeo, ela usa a Base Líquida Hidra Glow, da Niina Secrets, com ajuda de uma esponjinha. Já o corretivo é de alta cobertura para realmente amenizar as manchinhas que a base não conseguiu cobrir. A aplicação é pontual, só onde realmente precisa. A Gabriela adora o Corretivo Líquido, da Bruna Tavares.





Para um efeito natural, ela gosta de usar blushes com textura cremosa, que se integram melhor à pele, adicionando menos textura e dando uma iluminada. Coloque uma gotinha nas bochechas e esfume com a ajuda de uma esponjinha para ficar bem suave. Depois ela vem com um iluminador cremoso nos pontos altos do rosto, o que traz um frescor maior ao visual.





Para garantir que a maquiagem dure por bastante tempo, a maquiadora capricha na hora de selar. Primeiro, usa um pó solto, translúcido e sem cor evitando a área do iluminador e do blush, e depois vem com um pincel fofo para tirar o excesso. Em seguida, passa um pouco de blush e de iluminador em pó por cima das versões cremosas desses itens. A sequência do vídeo é: Pó Translúcido Solto, da Dailus, Blush Compacto, da Frederika Make, e Iluminador Killawat, da Fenty Beauty. Por fim, Gabriela aplica uma bruma fixadora.





Por fim, Gabriela aplica uma bruma fixadora -essa é a Pore Professional, da Benefit. Pronto! Pele uniforme, com cobertura cheia de viço para curtir por muitas horas.





