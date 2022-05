Ambiente de trabalho também exige roupa adequada

Vestir-se de modo adequado no local de trabalho e de acordo com a atividade desenvolvida é sinal de respeito às regras da empresa. O entendimento das unidades que adotam roupas padronizadas e pensadas em cada atividade laboral - é que além de tornar prática a vida do colaborador, dá a ele o sentimento de pertencimento e de que a empresa pensa nele, planejou a vestimenta e seu bem-estar.

Além disso, empresas que optam por um "dress code" consideram que esse é um elemento a mais a compor a identidade da empresa. Do ponto de vista da designer Elisabete Yunomae, da Visualitá Gestão em Design Estratégico, esse universo visual integra e multiplica o valor da marca, criando uma personalidade forte e consistente para o negócio.

Trata-se, assim, de uma confirmação do investimento que se faz em uma marca. "São vários os elementos que compõem uma identidade. Além da logomarca, a tipografia, os elementos utilizados nos materiais de comunicação, como a paleta de cores, as imagens, os ícones (peças on line e off line)", ensina. "E mais, dentro do ambiente: o design e a disposição das peças e do mobiliário, o piso, as paredes, o vestuário; e indo mais longe, o cheiro, o som e o tom da comunicação", ratifica.







