Primeiro corte de cabelo infantil deve ser realizado com respeito e cuidados especiais

O nascimento de uma criança é muito aguardado pelos pais, tios e toda a família. Ao longo do crescimento do bebê, muitos acontecimentos se tornam marcos na sua trajetória de vida.

Uma delas, é o primeiro corte de cabelo, que precisa ser feito de forma cuidadosa, delicada e com atenção. Segundo a pediatra, Dra. Maria Gabriela Garbelini, o procedimento é recomendado depois que ocorrem alguns sinais de prontidão do corpo. “Cada criança nasce de um jeito. Umas com mais ou menos cabelo. O que os pais devem observar é se não está incomodando a criança, porque muitas vezes ela coça a orelinha e as mães podem achar que é dor, mas são os fios incomodando. Não existe idade certa, mas o ideal é que o corte ocorra quando o bebê já tem controle cervical, o que pode ocorrer a partir do terceiro ou quarto mês”, destacou a médica.

Se ocorrer nestes primeiros meses, o corte deve ser apenas higiênico e simples, respeitando as condições do bebê, e não havendo necessidade de um modelo de corte. Esse momento pode também ocorrer mais tarde, sem nenhum prejuízo para pais e mães. Mas mesmo com o bebê maior, é preciso que alguns cuidados sejam observados. “É muito importante que os responsáveis façam uma pesquisa do local, do profissional e vejam as avaliações que foram realizadas na internet e que o local seja agradável, lúdico e seguro, principalmente neste momento de pandemia que estamos vivendo”, enfatizou a pediatra.





O corte dos cabelos de bebês e crianças precisam ser realizados por profissionais capacitados e com equipamentos especializados, como a tesoura, por exemplo, que precisa ser com pontas mais arredondadas.

Karin Freitas Stevens Ribas é cabelereira há 30 anos e desde que começou a carreira, influenciada pela mãe, trabalhou com crianças. Há mais de 3 anos ela atende crianças e adultos no Expert Beauty Center, maior rede de salões próprios de Curitiba.





Segundo a profissional, o primeiro corte de cabelo de um bebê é um marco para as famílias e por isso precisa ser feito com cuidado. “Nós não podemos esperar que a criança fique por muito tempo parada. O corte de cabelo de um adulto e uma criança são diferentes e precisamos respeitar essas particularidades. Aqui no Expert, entendemos que é um momento especial então temos os cuidados necessários e ao final do procedimento, a criança ganha um certificado e colocamos também uma mechinha do cabelo, para que essa ocasião seja especial para ambos”, contou.





Muitas crianças podem se assustar com uma aproximação demasiada de uma pessoa estranha ou ainda com o barulho dos equipamentos e do ambiente. O conselho da médica é que as crianças não passem por situações de estresse e sejam forçadas a fazer algo, já que essa atitude pode gerar um trauma infantil. “É preciso que o local seja lúdico, que a criança se sinta à vontade e que o profissional, tenha toda a calma possível para realizar o corte, sem forçar a criança”, disse.





Karin destaca que o principal ingrediente para o sucesso do corte é ir aos pouquinhos chegando próximo à criança, com respeito, cuidado e muita descontração. “A paciência é o elemento principal para o corte de cabelo infantil. A criança não consegue ficar por longo período parada para realizar o procedimento, então, com muito respeito e cuidado, tem que ir virando a cabecinha, brincando, usando objetos lúdicos e hoje, nosso grande aliado é o celular, para prender a atenção dos pequenos”, explica.