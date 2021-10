Fotógrafo revela dicas de como interagir com crianças na hora de tirar fotos

“Olha o passarinho!” A expressão, tão antiga e ainda mencionada sempre ao tirar uma foto, pode ser usada por fotógrafos que desejam captar as melhores imagens de uma criança. No entanto, existem outros meios mais atualizados e eficazes que prometem resultados melhores, além de dar mais leveza a momentos como este, que podem ser um verdadeiro calvário para os fotógrafos.

Sim, as crianças geralmente são imprevisíveis, por isso elas podem muitas vezes não compreender a razão daquele instante ser tão importante, e com isso o resultado pode não ser o esperado por todos a sua volta. Porém, conforme destaca o fotógrafo Frederico Gomes, é possível reverter este quadro a seu favor: “Antes de tirar as fotos, converse com a criança. Se apresenta a ela e fale algumas coisas interessantes sobre você e seu trabalho. Explique que você gostaria de registrar aquelas imagens e demonstre como será prazeroso passar aquele momento com eles. Pergunte se estão animados ou não, enfim, dê atenção total aos pequenos para que eles se sintam encorajados”.

Ao tirar fotos de todos os membros da família, Gomes sugere começar pelas crianças: “Elas vão ficar ansiosas em serem fotografadas logo, então dê essa prioridade a eles. Depois disso, eles vão focar em suas brincadeiras ou prestar atenção no seu trabalho, logo não vão fazer nada que possa te atrapalhar”, observa. Outro detalhe essencial é manter a criança entretida até tirar a sua foto. Por isso, “apresente alguns brinquedos a elas, como adereços ou brinquedos. Isso vai manter a distração delas e evitará que eles fiquem ansiosos naquele ambiente”.

Se a proposta é tirar fotos sérias, o fotógrafo orienta: “Faça perguntas que estimulem o pensamento deles. Assim, eles farão uma pose mais concentrada, o que poderá ser o instante ideal para tirar a foto”. Por outro lado, “se a proposta é rir, faça piadas ou brincadeiras que promovam a descontração. Quando a criança rir, tire a foto imediatamente”, revela.

Tudo isso, é claro, com muita conversa e atenção. “Valorize aquele momento com eles. Converse, e escute o que tem a dizer. Deixe que se expressem naquele momento. Eles se sentirão valorizados, e após terem a confiança em seu trabalho, facilitarão muito e você terá as melhores fotos possíveis que eles certamente lembrarão como um delicioso encontro”, completa Frederico.