Sete dicas para aproveitar as férias com as crianças não vacinadas

O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil tem reduzido consideravelmente a circulação do vírus. Isso reacende a esperança de passeios e viagens em família durante as férias, de maneira tranquila. Apesar disso, ainda há uma preocupação com as crianças que não foram vacinadas. Pensando nisso, os enfermeiros Meira Marques e Daniel Baltazar da Silva, do Colégio Marista Santa Maria, separaram sete dicas para aproveitar as férias com os pequenos sem deixar a saúde de lado.

Protocolos de segurança

Mesmo com a flexibilização dos protocolos de segurança sanitária em alguns locais, é importante evitar aglomerações. Dê preferência para espaços abertos e ao ar livre. Além disso, antes de planejar qualquer passeio ou viagem, veja como está a situação de transmissão do vírus no local.





Higiene

Lembre-se, também, de manter a higiene em dia. Lave as mãos com frequência, usando água e sabão, e faça uso de álcool em gel, principalmente em locais com grande fluxo de pessoas. Na hora das refeições, confira se as mãos estão bem higienizadas.





Vacinação





A vacinação é o meio mais eficaz de evitar a contaminação de vírus e diversas doenças. Portanto, certifique-se de que todas as vacinas estão em dia, assim você garante um passeio seguro para sua família e pessoas que estão ao seu redor.





Lugares com aglomeração





Caso pretenda ir em locais que reúnem um grande número de pessoas, como cinemas, museus e teatros, siga à risca todos os protocolos de segurança do estabelecimento. Use máscara e tenha álcool em gel sempre à mão.





Cuidados com a saúde e a pele





No verão, o calor excessivo e a exposição prolongada ao sol tornam-se ainda mais prejudiciais à saúde. Para passeios ao ar livre, use sempre protetor solar, repelente e roupas de acordo com a estação. Além disso, lembre-se de ingerir bastante água e tome cuidado com alimentos crus, mal cozidos, mal passados e frutos do mar.





Passeios ao ar livre





Em passeios ao ar livre, deixe as crianças em contato com a natureza, como em gramas de praças ou parques. Esse contato contribui para o desenvolvimento, saúde mental, imunidade, foco e criatividade dos pequenos.





Família





Aproveite esse momento para passear com a família. Crie um roteiro com diversas atividades e lugares para visitar, incluindo parques, praias, praças e spas. Dessa forma, todos podem se divertir juntos e criar boas histórias.