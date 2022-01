Com crescentes vagas, marketing digital vem se mostrando como profissão do futuro

A internet, sem dúvidas, mudou a forma como a sociedade e as empresas se relacionam com o público consumidor. É praticamente impossível acessar as redes sociais ou qualquer plataforma online e não se deparar com um anúncio ou publicidade de algum produto.

No centro de toda essa avalanche de conteúdo comercial na internet, está o crescimento do marketing digital, surgido em 1990, mas que tem ganhado força nos últimos tempos, principalmente após a pandemia.



Assim como o marketing tradicional, o marketing digital tem o objetivo de comunicar, promover e divulgar produtos e serviços, mas a diferença é o uso das plataformas no meio online e outras ferramentas digitais. Só no Facebook são cerca de três milhões de anunciantes usando a rede social para alcançar seus consumidores.





Um outro diferencial do marketing é a aplicação de diferentes técnicas que podem ser usadas para atingir o público desejado. As diferentes técnicas demandam diferentes profissionais que as dominem, fazendo com que o marketing digital seja considerado a profissão do futuro.







Tony Montezuma é diretor de marketing na empresa londrinense Bis2Bis, especializada em desenvolver lojas online para todo o Brasil. Para ele, além do marketing digital ser uma área em crescimento, também é um setor de tempo de aprendizagem curto. “Não tenho dúvidas de que esta é uma profissão do futuro e um investimento certo. Estamos falando de uma área com alta demanda e tempo de aprendizagem curto.”



